Palermo: “En la convivencia con Riquelme duraríamos tres días”

Foto: Emilio Rapetti

🗣 🎙 AHORA – Martín Palermo en #UnBuenMomento con @marcepalaciosmp y equipo: "Macri, como presidente de Boca, es el más exitoso de la historia de Boca; que la gente lo insulte, no lo entiendo"



Seguinos en VIVO 👉 https://t.co/OAePCu6oTE pic.twitter.com/Y3AO5StzMm — Radio La Red - AM 910 📻 (@radiolared) December 20, 2023

Martín Palermo se alejó de Platense este martes después de perder una histórica final de Copa de la Liga con Rosario Central y no podrá concretar su regreso a Boca Juniors como entrenador porque la fórmula Andrés Ibarra-Mauricio Macri perdió las elecciones que consagraron como nuevo presidente a Juan Román Riquelme, y el "Títán" afirmó este miércoles que no podría trabajar con él "porque la convivencia duraría tres minutos".“Nos respetamos dentro de la cancha y convivimos por muchos años, pero somos distintos, y cuando sos distinto a otra persona, no conectás”, comentó Martín Palermo, en referencia a la victoria de Juan Román Riquelme como presidente de Boca Juniors.Tras dejar de ser el técnico de Platense luego de conseguir el subcampeonato en la Copa de la Liga Profesional, el exfutbolista, de 50 años se alejó de la posibilidad de llegar al "xeneize" durante la nueva gestión.“Para qué le voy a mentir al hincha de Boca, si en la convivencia vamos a durar tres días o nada. En la primera de cambio, él me conoce como soy y yo a él, así que no generemos expectativa con algo que no veo posible”, continuó, en diálogo con Radio La Red.“No creo que me llame Román, y si lo hace, es por algún interés, así que tendré que esperar cuatro años más para dirigir Boca”, disparó finalmente el máximo goleador histórico de la institución auriazul.