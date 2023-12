Período de prueba de 8 meses, cambios en indemnizaciones y despido por tomas o bloqueos

Cuáles son las "causas justas" de despido que establece el DNU

Los cambios en las indemnizaciones

Convenios colectivos

La ampliación del, la incorporación de losson algunas de las modificaciones en materia laboral establecidas en el decreto de necesidad y urgencia (DNU) que firmó el presidente Javier Milei En el capítulo referido a las modificaciones en el mundo del trabajo, el artículo 71 establece modificaciones en el período de prueba del trabajador."El contrato de trabajo por tiempo indeterminado, excepto el referido en el artículo 96, se entenderá celebrado a prueba durante los primeros ocho (8) meses de vigencia., pero con obligación de preavisar según lo establecido en los artículos 231 y 232", indica la norma.Se establecen asimismo reglas para el período de prueba como que "un empleador no puede contratar a un mismo trabajador, más de una vez, utilizando el período de prueba" y advierte que "el uso abusivo del período de prueba con el objeto de evitar la efectivización de trabajadores será pasible de las sanciones previstas en los regímenes sobre infracciones a las leyes de trabajo".Por su parte, indica queEn el artículo 80, se modifican lasy se indica que "configura injuria laboral grave la; se presume que existe injuria grave cuando durante una medida de acción directa".Asimismo cuando "semediante actos, hechos, intimidaciones o amenazas; y se impida u obstruya total o parcialmente el ingreso o egreso de personas y/o cosas al establecimiento".Eldel DNU es el que establece las"En los casos de, habiendo o no mediado preaviso y luego de transcurrido el periodo de prueba, se deberá abonar al trabajador una indemnización equivalente a", dice la norma.En tanto, para aquellos"será de aplicación el, o del último año si fuera más favorable al trabajador" y establece que esa base "no podrá exceder el equivalente de 3 veces el importe mensual de la suma que resulte del promedio de todas las remuneraciones previstas en el convenio colectivo de trabajo aplicable al trabajador, al momento del despido, por la jornada legal o convencional".Como novedad, el DNUTambién la norma incluye un "agravamiento indemnizatorio por despido motivado por un acto discriminatorio" e indica que "será considerado despido por un acto de discriminación aquel originado por motivos de etnia, raza, nacionalidad, sexo, identidad de género, orientación sexual, religión, ideología, u opinión política o gremial".En materia de convenciones colectivas de trabajo, indica que esa materia "solamente"."El resto de las cláusulas (obligacionales) podrán mantener su vigencia, solo por", señala.En cuanto a las actividades sindicales, el DNU señala el "derecho a convocar a asambleas y congresos de delegados sin perjudicar las actividades normales de la empresa o afectar a terceros"."Las siguientes conductas estány serán consideradas, intimidaciones o amenazas;; impedir u obstruir total o parcialmente el ingreso o egreso de personas y/o cosas al establecimiento", entre otras.