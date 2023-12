La primera reacción del arco político sumó más críticas que apoyos

🧵El DNU firmado por Milei no cumple los requisitos constitucionales ni pasa los mínimos controles republicanos.



Es para saquear nuestros recursos naturales, para entregar la soberanía, precarizar el trabajo y restringir nuestros derechos. — Vilma Ibarra (@VilmaIbarraL) December 21, 2023

Orgullosísima de nuestro gobierno — Diana Mondino (@DianaMondino) December 21, 2023

El Presidente usa cadena nacional para denostar a la política y a los políticos, rodeado de ellos y sin asumir su condición de tal. A contramano de la institucionalidad y estado de derecho, anuncia derogacion de leyes x medio de un Decreto. — Margarita Stolbizer (@Stolbizer) December 21, 2023

El anuncio de remate de la #Argentina en nombre de la "libertad", y el profundo ajuste contra el pueblo, es una síntesis de las políticas económicas aplicadas en los golpes de Estado de 1955, 1976 y por Cavallo.



La legalidad del voto no será la legitimidad del ajuste. — Walter Correa (@waltercorreaok) December 21, 2023

ADIÓS LEY DE ALQUILERES y cientos de regulaciones que le impiden crecer al País!#VLLC! https://t.co/GA4ZEakCWo — Lilia Lemoine 🍋 (@lilialemoine) December 21, 2023

Dirigentes oficialistas y opositores se expresaron en redes sociales tras los anuncios del presidente Javier Milei en cadena nacional este miércoles, con manifestaciones que fueron desde elEste miércoles, el jefe de Estado presentó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de 366 artículos que implica una profunda desregulación de la economía , propone un "plan de estabilización de shock", deroga múltiples leyes y normativas y apunta a avanzar en la privatización de empresas públicas.Las figuras políticas que se pronunciaron fueron:(exministro de Justicia): "El DNU de Milei es una aberración jurídica que viola el art. 99 inc 3. de la Constitución y quiebra el orden republicano" y consideró que "la única necesidad y urgencia que tiene Milei es condenar a todos los argentinos al megaendeudamiento, el industricidio y el desempleo".(diputado LLA): "Hace 80 años que no escuchábamos una exposición presidencial tan sustanciosa como la de hoy" y ponderó el "programa liberalizador que elimina políticas empobrecedoras por aparatos estatales desbocados que vienen destrozando derechos".(ex secretaria Legal y Técnica de la Presidencia): "El DNU firmado por Milei no cumple los requisitos constitucionales ni pasa los mínimos controles republicanos" y agregó que "Los y las militantes populares necesitamos coordinar nuestras fuerzas para impedir este desguace del estado y la pérdida de las conquistas logradas durante décadas".(ex jefe de gabinete y candidato a vicepresidente): "Avasallamiento de la Constitución Nacional. Destrucción de las pymes. Entrega del patrimonio nacional. Empobrecimiento generalizado de nuestro pueblo. Pérdida de puestos de trabajo. Pérdida de derechos laborales" y abogo por "Oposición patriótica y responsable es el camino".(Ministro de Defensa): "¡Se oye el ruido de rotas cadenas! ¡Argentina se libera de la máquina de impedir del Estado! Ahora, a crecer con nuestro esfuerzo y talento. Hoy acompañe al Presidente Milei en este anuncio histórico".(Canciller): "Orgullosísima de nuestro gobierno".(ex Ministro de Defensa): "Dia histórico: el Presidente Milei contra la sociedad argentina" y consideró que "busca activamente destruir el trabajo, la producción y la riqueza de los argentinos".(diputado Unión por la Patria): "Esto es fundamentalismo de mercado. Cuando el estado se retira de esta forma la gente común, queda a merced del lobby privado. Sin derechos sociales, sin herramientas para defenderse de los abusos y sin libertad".(Ministra de Seguridad): "Si no es todo, es nada. ¡El cambio en marcha a toda velocidad!".(diputado Unión por la Patria): "Los anuncios de Milei son la suma de las políticas económicas de Martínez de Hoz, de Cavallo y las de Macri. Es lo más viejo que uno pueda imaginar y lo que más fracasó" y agregó "Usted dice que no hay plata. El problema es que sobra deuda y es la que tomaron los que están sentados y parados a su lado".(exvocera presidencial): "Detrás de cada una de las leyes derogadas, hay miles de afectados que pierden hoy sus derechos. Pero también hay miles de ciudadanos movilizados que lucharon para conseguirlas".(Diputada FIT-U): "Son tantas las ilegalidades del anuncio de Milei que no sé por dónde empezar", expresó y explicó que "Milei no tiene que pedir la colaboración del Congreso, ahí debería discutirse lo que él pretende sacar a sola firma, cual monarca" así como "Milei pretende eliminar el derecho a huelga por DNU".(Vocero presidencial): "Se inicia el proceso de desregulación de la economía argentina".(Diputado FIT-U): "Los que pagan el ajuste son las y los trabajadores, no la dirigencia política. Una estafa electoral de La Autocracia Avanza".(legislador porteño FIT-U): "Está expresamente prohibido anular leyes por decreto. Milei piensa que es un monarca".(Diputada partido Gen): "El Presidente usa cadena nacional para denostar a la política y a los políticos" y agregó que los anuncios fueron "a contramano de la institucionalidad y estado de derecho" porque "ni siquiera firma la convocatoria a sesiones extraordinarias".(ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense): "El gobierno ha decidido transformarse en una fuerza de ocupación" y llamó a armar un "Frente soberano para salvar a la Patria".(ministro de Trabajo bonaerense): "El anuncio de remate de la Argentina en nombre de la 'libertad' y el profundo ajuste contra el pueblo, es una síntesis de las políticas económicas aplicadas en los golpes de Estado de 1955, 1976 y por Cavallo" y analizó que "la legalidad del voto no será la legitimidad del ajuste".(presidente de la Juventud Radical): "Javier Milei acaba de anunciar el acta de defunción de la República Democrática Argentina" y agregó "Quien firme, legitime o acompañe, será responsable ante la ciudadanía".(presidenta del bloque de Senadores bonaerenses de Unión por la Patria): "Nos derogaron la Patria con un Decreto. El regreso de Martínez de Hoz".(presidente de la Cámara de diputados): "La RECONSTRUCCIÓN ya está en marcha".(Intendenta de Quilmes): "Estoy sumamente preocupada. Anunciar industricidio, exclusión y privatizaciones deja en jaque la vida de nuestra población" y confió en "que el Congreso ponga un freno a este atropello a la Constitución Nacional".(senador LLA): "Con claridad y precisión el presidente Milei detalló el presente que atraviesa el país" también "mencionó algunas reformas del DNU que busca atacar el déficit, destrabar los problemas y desregular la economía para que Argentina pueda crecer. ¡Tenemos futuro!".(Secretario General de la CTA y Diputado Nacional): "Decretazo de hambre y de entrega. Otra vez la jauría de los que vienen a devorarse la Argentina" y consideró "El ruido espontáneo de las cacerolas dice otra vez no al hambre y al intento de terminar con el Estado de Derecho y el Congreso", en referencia al cacerolazo espontáneo que se generó luego de la cadena nacional.(diputado LLA): "Empieza el camino de la reconstrucción de la Argentina después de décadas de atraso y postergación".(diputada de LLA): "ADIÓS LEY DE ALQUILERES y cientos de regulaciones que le impiden crecer al País!".