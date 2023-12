Economía obtuvo un financiamiento de $2,9 billones en la primera licitación del nuevo gobierno

El ministerio de Economía, informó la secretaría de Finanzas.Del total adjudicado,del año próximo.(variación de precios, con una sobre tasa del 4,25% y que se abonará el 14 de febrero del 2024, y otros $ 71.341 millones en un título de similares características pero con un adicional del 2% a pagarse el 9 de noviembre del 2026.recibidas por un valor nominal de algo más de 13 billones de pesos-De ese total, se tomaron 2,4 billones de pesos de valor nominal lo que representó un monto efectivo de 2,9 billones de pesos.El analista financiero Ariel Sbdar destacó -a través de la red social X- que la tasa anual del 8,66% para la Letra con vencimiento el 18 de enero “es aproximadamente 100% nominal anual. Muy por debajo de la tasa de plazo fijo y en línea con la de pases” a un día que realiza el Banco Central (BCRA).Por su parte el analista financiero Juan Manuel Palacio apuntó las primeras medidas implementadas muestran que "se afianza el plan licuadora”, ya que “se licua el salario, se licua el ahorro por que toda inversión pierde contra la inflación, ya sea un plazo fijo, el dólar, los bonos ajustados por CER, etcétera”.“También se licua el gasto público. El tema es a dónde nos llevan con esto, porque es transitorio”, completó Palacio también a través de su cuenta en X.En tanto, el analista financiero Christian Buteler destacó que en la licitación se recibieron ofertas por $13 billones “y solo se aceptó $2.5 billones”.Subrayó además, que la letra que vence "el 18 de enero tiene una TEM (Tasa Efectiva Mensual) de 8.66%”.Más allá de los comentario de los analistas, el Ministerio de Economía informó que con el resultado de esta licitación efectivizará la “recompra al Banco Central de la República Argentina de instrumentos de deuda pública que se encuentran en cartera de esa entidad”.De esta manera,El gobierno de Alberto Fernández cerró su gestión en noviembre con una deuda récord de US$ 422.825 millones, esto sin contar los US$ 16.000 millones pendientes por el juicio de YPF, las obligaciones del Banco Central y la deuda comercial.Así se despende del último informe realizado por el Ministerio de Economía que dio cuenta que el 38% de la deuda en situación de pago normal es pagadero en “pesos” mientras que el 62% restante, en moneda extranjera.Solo con respecto a octubre, los compromisos aumentaron US$ 6.014 millones, o el equivalente a al 1,44 % mensual.Esta variación se explica por la disminución de la deuda en moneda extranjera en US$ 2.856 millones y el aumento de la nominada en pesos por un monto equivalente a US$ 8.870 millones.La deuda ajustada por inflación (CER) alcanzó a US$ 84.958 millones, casi un 20% del total, mientras que las obligaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) fueron menos de la mitad que ese suma, unos US$ 41.467 millones.Imprimir Descargar Copiar