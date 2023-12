Bullrich consideró que "la mayoría de la gente decidió no concurrir a la marcha"

Foto: Captura de TV.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, afirmó que "el único herido" tras el operativo desplegado este miércoles en el centro porteño por las manifestaciones de protesta fue "un miembro de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires"."Ninguno de los civiles han resultado heridos", indicó Bullrich en conferencia de prensa.La funcionaria destacó que "la mayoría de la gente decidió no concurrir a la marcha o corte de calles previsto" a Plaza de Mayo y remarcó que los manifestantes no fueron con niños a la movilización.Remarcó que hubo "libre circulación en todo el país" y que no se cortaron lugares emblemáticos como la avenida 9 de Julio o el Metrobús de esta capital y que las fuerzas de seguridad tuvieron "una acción activa para terminar con la violación de la ley".