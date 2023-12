La prohibición del uso de pirotecnia sonora se extendió en el país en los últimos años

Campañas de concientización merman su uso / Foto: Archivo.

Cae el uso de pirotecnia.

La prohibición del uso desonora se ha extendido en el país en los últimos años, al tiempo que en provincias y ciudades se implementan campañas de concientización para evitar daños durante lasEn la provincia de, rige desde inicios de 2020 la prohibición de la adquisición y uso de artículos de pirotecnia, de estruendo o sonoros en los eventos y espectáculos que se organicen por parte del sector público provincial, aunque algunas ciudades ya contaban con legislación de "".En la, rige desde el 7 de noviembre de 2019 la ordenanza 12.429, que prohíbe la tenencia, fabricación, manipulación, circulación, transporte, comercialización, depósito y expendio al público mayorista o minorista y uso particular, de todo elemento de pirotecnia o cohetería.Impulsaron la iniciativa, entre otras, las organizaciones que defienden los derechos de las personas con autismo."Llamamos a la conciencia de la gente para que no tiren pirotecnia de alto impacto sonoro. No solo por los niños con autismo, también por los animales, por los ex combatientes de Malvinas, el medio ambiente, los bebés y muchas otras personas que sufren esto", indicó a, de "Hablemos de Autismo".Mientras, en, el Concejo Municipal modificó recientemente la ordenanza Nº 9166/2013, que prohibía el uso de pirotecnia hace 20 años, con lo que, en estas fiestas, el municipio permitirá el uso de fuegos artificiales conocidos como "silenciosos" o "visuales", excluyendo los que generen ruido.La propuesta nació de una iniciativa de madres de niños del espectro autista, ante el incumplimiento de la prohibición existente.Por su parte, el director de Defensa Civil de, Fernando Torres, dijo a Télam que en la provincia rige "desde el 2020 la ley provincial 9.303, que establece el control de la venta de pirotecnia ruidosa para proteger a personas con autismo, a los animales y a los adultos mayores"."Por ello, personal de Defensa Civil y efectivos de la policía recorrerán los diferentes municipios para realizar relevamientos y verificar que los locales cumplan con las medidas correspondientes en estas fiestas", agregó.En tanto,cuenta con una ley de pirotecnia sonora cero, vigente desde 2020, que prohíbe su distribución, tenencia, comercialización y uso, con multas de $219.000 para personas que la utilicen y de $440.000 para quienes la comercialicen. según difundió el ministerio de Seguridad local en vísperas de los festejos de este fin de año.En ese marco, sobresalen capacitaciones y campañas de distintas organizaciones de la sociedad civil, e impulsadas entre el gobierno local y municipios, para difundir la ley y concientizar sobre el daño que produce el uso de la pirotecnia sonora a personas con hipersensibilidad auditiva, como así también a los animales domésticos."Si otros sufren no es una fiesta", "festeja con conciencia" y "más luces, menos ruidos", son algunas de las consignas que emergen estos días a través de las redes sociales desde organizaciones como la Fundación Hablemos de Autismo Jujuy.En Córdoba, la ley N°10.326 del Código de Convivencia Ciudadana, vigente desde 2015 y con alcance en toda la provincia, no prohíbe la venta de pirotecnia pero sí su uso únicamente en espectáculos públicos y actos masivos, tanto en ámbitos abiertos como cerrados.Quedan exceptuados los espectáculos de artificios que cuenten con la autorización oficial competente.No obstante, en alrededor del 50% de los 426 municipios y comunas que tiene la provincia cuentan con sus propias ordenanzas o normas análogas que prohíben la venta, el uso o en otros casos imponen restricciones.Encapital rige desde 2016, la ordenanza N°12.468 del Código de Convivencia Ciudadana, que en su artículo 106 "prohíbe" la fabricación, el transporte, la venta minorista o mayorista y el uso particular de elementos de pirotecnia y cohetería.En la ciudad de, una ordenanza sancionada en noviembre de 2019 prohíbe la utilización, comercialización, acopio, exhibición y expendio al público de pirotecnia y cohetería sonora, sean de venta libre o no y/o de fabricación autorizada, y quedan exceptuados de la prohibición los fuegos artificiales de tipo únicamente lumínicos.Asimismo, varias ciudades de la provincia han limitado el uso y comercialización de la pirotecnia como Juana Koslay, Villa Mercedes, Merlo, El Volcán, Unión, Tilisarao y La Punta, y los transgresores serán sancionado con multas y clausuras.También, desde noviembre, se realizan campañas de concientización entre las comunas y la Asociación Autismo San Luis, para remarcar la importancia a los comerciantes de cumplir con la normativa.En todo el partido de General Pueyrredon, que comprende a la ciudad de, está prohibida la utilización, tenencia, fabricación y comercialización de todo tipo de producto pirotécnico, a través de la ordenanza N°24.686, vigente desde 2019.Esta medida busca cuidar a las personas con autismo, adultos mayores, niños y animales, además de reducir el riesgo de los vecinos de sufrir quemaduras, indicaron las autoridades.En la ciudad de, está prohibido el uso de todo tipo de pirotecnia desde 1992, mientras que en 2016 se amplió esa prohibición a los espectáculos de fuegos artificiales organizados por el propio municipio.La ordenanza 5172, sancionada por el Concejo Deliberante el 3 de noviembre de 2016, prohíbe la "tenencia, fabricación, comercialización, depósito y venta al público, mayorista o minorista y uso de todo elemento de pirotecnia y cohetería sea éste o no de venta libre y/o autorizada".A su vez, la ordenanza 971 de 1992 es la que establece multas de 100 a 500 unidades fiscales (entre 7.300 y 36.500 pesos) a quienes infrinjan la medida por primera vez, y duplica esos montos para los reincidentes.Por su parte, en la ciudad dela pirotecnia también está prohibida, aunque se permite el uso de la llamada "pirotecnia fría" (con menos impacto de ruido, rápida disipación del calor y baja densidad de humo) en la realización de espectáculos públicos.Cada año, las oficinas municipales llevan adelante campañas de concientización para promover el cumplimiento de estas medidas y para hacer comprender el efecto que este tipo de detonaciones causan en personas con autismo y a los animales domésticos.En la ciudad rionegrina dela pirotecnia está prohibida por ordenanza municipal, informaron a Télam fuentes oficiales.La Subsecretaria de Inspección General, a través del área de Fiscalización, efectúa las inspecciones y ubicaciones de la venta ilegal de pirotecnia acompañado por la policía o no" expresaron afuentes municipales.Si se secuestran materiales pirotécnicos, la justicia determina la destrucción, quelleva adelante la Subsecretaria de Protección Civil, detalló el municipio.Por su parte, la localidad chubutense de Lago Puelo recordó que está prohibido el uso de pirotecnia en la ciudad, dado que son una de las principales causas de incendios forestales, informaron fuentes comunales.