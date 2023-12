La Cámara de Diputados de Mendoza aprobó el desafuero de Janina Ortiz

Janine Ortiz fue desaforada por unanimidad en la legislatura mendocina.

La causa de la "cooperativa fantasma"

Laaprobó este miércoles, por unanimidad, el desafuero y la consecuente quita de inmunidad procesal de la diputada, acusada de la comisión de diversos delitos, informó la Legislatura provincial.El pedido de desafuero había sido solicitado por los fiscales, quienes investigan a la legisladora provincial por los delitos decuando era Secretaria de Gobierno de la, cargo que ejerció hasta el último 10 de diciembre., que asumió su banca porhace poco más de 10 días, seguirá siendo diputada pero ya sin la inmunidad parlamentaria, de acuerdo al artículo 167 de la, que ahora le permitirá a la Justicia notificar a la legisladora por "substanciación formal de la causa" y podrá ordenar las medidas procesales pertinentes.El presidente del interbloque de, graficó que le toca "el cierre de esta novela" y advirtió que "algunos colegas de LUM estuvieron y están muy incómodos con esta situación"."Todos los que están involucrados (en la causa de la) están imputados, salvo la diputada", en razón de los fueros, que luego le fueron quitados, expresó el diputado provincial.Además,opinó que la nota en la que expresa que "se somete a voluntad de la mayoría" que presentó la legisladora "no es un gesto de grandeza, sino indigno" y agregó: "Yo no acepto esa nota. De repente hasta ayer tenía problemas y hoy no. Es inaceptable"."Esto no termina acá; se va a agravar la situación. Les pido a los diputados honorables que intentan defenderla, se abstengan", cerró el legislador.En su cuenta dela diputada expresó: "Como no tengo nada que esconder, he presentado voluntariamente mi propio pedido de desafuero ante la Cámara de Diputados", adjuntando imágenes de su misiva.llegó a esta instancia luego de que el martes la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de Mendoza emitió despacho por mayoría para proceder al desafuero.Todo se desprende de la causa “cooperativa fantasma” en la que se investiga que un grupo de funcionarios y allegados se habría enriquecido con dinero del Estado municipal mediante licitaciones y contrataciones irregulares.es acusada de haber ordenado pagos a una cooperativa llamada “Manos a la Obra”, sin contar con la firma del intendente, y de integrar la comisión de pre-adjudicación que avaló todo lo actuado, informó el portal