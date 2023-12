"Siembra de Libros": un proyecto que distribuye textos gratis en espacios públicos

Foto: Prensa ONG Casa de 20.

Con la idea de promover la lectura y el acceso al libro,de esa ciudad bonaerense en el marco de lo que será una nueva edición de "Siembra libros", una iniciativa cultural y solidaria que cumple más de seis años y ya va por su vigésima sexta edición.Cuatro veces al año, los creadores de la ONG Casa de 20 recolectan libros entre la comunidad y se encargan de distribuirlos en plazas y edificios públicos de Mar del Plata y la localidad aledaña de Batán. Previo a este paso, los volúmenes donados son seleccionados, preparados y exhibidos en la sede de Casa de 20.Trasladados luego por los voluntarios en cajas donde se apilan prolijamente, son emplazados en distintos espacios, principalmente plazas, con la idea de generar circuitos de recomendación y lectura entre los vecinos.Esta iniciativa cultural y solidaria, que cumple más de seis años en el Partido de General Pueyrredón,. Los responsables del programa tomaron la idea de liberar libros en zonas públicas de otras ciudades del mundo donde esta estrategia de promoción de la lectura es una práctica habitual.La creadora de Casa de 20, la psicóloga, explica a Télam que, "a diferencia de la modalidad individual que se lleva a cabo en otros lugares del mundo, la 'Siembra de libros' en Mar del Plata adoptó un enfoque colectivo y grupal desde sus inicios"."Los libros se preparan, se limpian, se seleccionan, si están en malas condiciones no se ponen en la siembra, y lo único que no se recibe son diccionarios por tomo, enciclopedias o manuales de estudio de primaria y secundaria", explica una de las impulsoras del proyecto.Con más de, esta acción se realiza con el objetivo principal de fomentar la lectura y democratizar el acceso a los libros, aunque no es el único propósito. "El objetivo también es una forma de visibilizar los valores, la solidaridad, la empatía y otras cosas que están más ocultas en el día a día en la ciudad", explica Bonifatti, licenciada en Psicología y especialista en Gerontología Comunitaria e Institucional, además de miembro fundador de Sumar por Mar del Plata, donde coordina los programas abiertos a la comunidad., o sea se abastece la siembra de libros con libros donados,", sostiene.La iniciativa ha logrado reunir a alrededor de 300 personas en cada edición, con una comunidad de más de 7.000 personas que siguen el evento a través de redes sociales y medios de comunicación locales.La "Siembra de libros" no solo busca fomentar la lectura sino que también destaca valores como la solidaridad y la empatía, generando interacciones positivas entre los habitantes de la ciudad. Un registro fotográfico y de video documenta cada jornada, capturando las reacciones y demostrando el impacto positivo de esta actividad cultural en la comunidad."También se ponen en cajas de cartón que son llevadas a los distintos espacios públicos por los voluntarios para que los vecinos encuentren las cajas, elijan de ahí qué libro se quieren llevar y se lo lleven", señala Bonfatti.Los libros se colocan en plazas, en puertas de registro civil y de hospitales, en paradas de colectivo y en veredas. "Hacemos un registro fotográfico y de video de toda la 'siembra' porque nos gusta ver las reacciones, nos gusta ver lo que se genera cuando un grupo de personas están parados en una parada de colectivo y el equipo de voluntarios deja una caja de cartón con libros diciendo son para que se los lleven", narra Bonfatti."Automáticamente las personas se ponen a hablar, empiezan a compartir, a recomendarse lecturas y se lleva cada uno un libro", resume la titular de Casa de 20.