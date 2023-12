El FMI subió la cuota de membresía: la porción argentina equivale a U$S 5.700 millones

El Fondo Monetario Internacional aprobó una ampliación del 50% en el monto de las cuotas que le corresponden a cada país miembro / Foto archivo.

Deuda, intereses y sobrecargos

El Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó unapara poder incrementar sus recursos prestables, anunció este miércoles el organismo.De esta manera, el valor de la cuota para la Argentina ascenderá a US$ 5.700 millones (4780 millones de DEG), lo que significa que el país debería aportar un adicional de US$ 2.130 millones, pero a la vez podría pagar menos en cuanto al concepto sobrecargos."El 15 de diciembre de 2023, la Junta de Gobernadores del Fondo Monetario Internacional (FMI) concluyó la Decimosexta Revisión General de Cuotas y aprobó un aumento de 50% de las cuotas de los países miembros (DEG 238.600 millones, o USD 320.000 millones), con lo cual el total de las cuotas ascenderá a DEG 715.700 millones (USD 960.000 millones)", anunció el FMI.Al momento del cierre de la votación,votaron a favor de la Resolución, por cuanto superaron el 85% necesario para alcanzar la mayoría, indicó el Fondo.El organismo aclaró que "las cuotas son los componentes fundamentales de la estructura financiera y de gobierno del FMI. A cada miembro que ingresa en el FMI se le asigna una cuota, y es su obligación liquidar en su totalidad el pago de la suscripción", agregó el FMI.En particular, la cuota argentina pasará aue es el valor de la cuota que está vigente desde agosto de 2016,Esto significa que, a los valores actuales del DEG,de a la intitución.No obstante, esta iniciativahasta el plazo limite que otorgó el Fondo, que esEn relación a losintereses y sobrecargos, Argentina tiene uncon el FMI que equivale, lo que obliga a pagar sobrecargos de intereses, según las normas que impone el organismo.El, que tiene que ver con el préstamo otorgado al país, excede los límites establecidos en relación a la cuota que le corresponde a la Argentina,adicionales de la tasa base y otros cargos como las comisiones de cargo por servicio y compromisos de los giros que realiza el FMI al país.Por el momento, el FMIpor lo que hasta ahora, al subir el importe de la cuota eso implica que el país está excedido en el préstamo en un valor menor que antes de esta reforma, lo que implicará en el corto plazo que podrán disminuir los sobrecargos que paga la Argentina.Antes de esta modificación, losen promedio unossegún los últimos cálculos aportados por la gestión de Alberto Fernández.Por caso,Argentina deberá afrontar vencimientos totales con el FMI por un valor de aproximadamente US$ 7.700 millones, de los que aproximadamente el 40% de ese monto, implica el pago de los sobrecargos a raíz del megapréstamo de US$4.700 millones concedido en 2018 y luego renegociado en 2022.