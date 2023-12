El CAA elabora un informe para revertir la suba de retenciones a las economías regionales

Vilella se reunió con CAME para analizar las necesidades de las economías regionales

El secretario de Bioeconomía, Fernando Vilella, se reunió este miércoles con autoridades de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) para analizar las necesidades de las economías regionales y políticas a mediano y largo plazo para el sector, informó la entidad.



"Hoy tenemos una mejora concreta de la situación general por la suba del tipo de cambio. Pedimos sentarnos a discutir políticas de mediano y largo plazo a través de un proyecto de ley", dijo el presidente de CAME, Alfredo González, tras la reunión con Vilella en la sede de la cartera laboral por la mañana.



Según indicó la entidad empresaria en un comunicado, Vilella expresó que la devaluación decidida por el Gobierno nacional apuntaló la rentabilidad de los complejos agroexportadores, al mismo tiempo que se está trabajando en solucionar regulaciones en la actividad.



No obstante, pidió que el sector empresario también trabaje para la mejora del sector con diputados y senadores, afirmó el escrito difundido por CAME.



"En esa línea empezaremos a trabajar con diputados y senadores de las diferentes provincias para achicar asimetrías, para que haya inversión para la incorporación de nuevas tecnologías, con la finalidad de lograr mayor productividad e incrementar las exportaciones", dijo González.



Participaron del encuentro el subsecretario de Bioeconomía, Germán Di Bella; el secretario de Interior de CAME, Gerardo Díaz Beltrán; el director de Economías Regionales Pablo Vernengo; el presidente del Comité Argentino de Arándanos, Jorge Pazos; el titular de la Federación de Productores de Fruta de Río Negro y Neuquén, Sebastián Hernández; el director de la Cámara de Tabaco de Salta, Luis Adolfo Cevasco, y el director de la Asociación Argentina de Productores Algodoneros, Alberto Maria.