Críticas al DNU de Milei: puede ser un "avasallamiento a la división de poderes"

"No es ajuste, es saqueo", dijo Larroque sobre el programa económico del Gobierno

El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés "Cuervo" Larroque, consideró este miércoles que el programa económico del Gobierno nacional "no es ajuste, es saqueo" y analizó que este tipo de programas "nunca tuvieron éxito en Argentina" sino que "siempre redundan en calamidades en materia social pero también son de dudosa eficacia en materia económica".



En declaraciones a radio CNN, el funcionario del gobierno de Axel Kicillof se refirió al plan de desregulación de la economía que será anunciado a las 21 en cadena nacional por el presidente Javier Milei y analizó que "la perspectiva es compleja".



"Estos programas no tuvieron éxito nunca en Argentina, siempre redundan en calamidades en materia social pero también son de dudosa eficacia en materia económica. Se exige sacrificios a los trabajadores y clase media, y no a quienes tienen más capacidad", opinó Larroque.



En ese marco, planteó: "No es ajuste, es saqueo. Lo que va a caer sobre el conjunto de la población es muy fuerte".



Analizó que "el superávit" que busca el actual gobierno, "puede conseguirse a partir del ajuste en áreas sensibles" o bien "generando ingresos para el Estado y vigorizando la producción".



De ese modo, Larroque afirmó que si bien el gobierno de Javier Milei "tuvo un triunfo indiscutible, las consecuencias de esas políticas son estas", a lo que agregó que si bien le "encantaría" ser optimista, "las consecuencias pueden ser muy graves".



"Hay que decirlo a tiempo: las consecuencias pueden ser muy graves y nos estamos encaminando a eso", advirtiò.



Por otra parte, Larroque se refirió a la jornada de protesta que se realiza este miércoles en la ciudad de Buenos Aires, en la que se aplicará el protocolo de orden público dispuesto por el ministerio de Seguridad, que encabeza Patricia Bullrich.



En ese sentido, analizó que es más importante "atacar los motivos que llevan a la protesta social y resolver el drama social", y planteó que "el momento en que menos piquetes hubo fue en el gobierno de Néstor Kirchner, cuando se recuperó el empleo y con Cristina, con la Asignación Universal por Hijo".



Por otro lado, Larroque reiteró el pedido para que el Gobierno nacional asista a la provincia en unos 10 mil millones de pesos para poder atender los desastres generados en unos 60 municipios por el temporal del fin de semana.



"Venimos teniendo charlas e hicimos un pedido concreto de una asistencia. Hablaron de carencia de stock, por lo que pedimos transferencias de recursos para poder asistir a los casi 60 distritos afectados. Pedimos una asistencia de 10 mil millones de pesos al área de Desarrollo Social y ayer el gobernador se lo pidió al ministro del Interior pero no tenemos una respuesta muy concreta", describió.



Asimismo, contó que la provincia se encuentra "en plena asistencia", en un contexto financiero "muy delicado" ya que "Buenos Aires es la que mayores asimetrías padece en materia presupuestaria y frente a este contexto económico de ajuste e incertidumbre, esta es una sobrecarga muy importante".



"Ojalá que prime la cordura. Necesitamos un oficialismo responsable. Esto no se resuelve con planes de ajuste. Más aún, esta provincia es la más perjudicada porque aporta el 40% de lo generado y recupera 22% de coparticipación", continuó el dirigente y recordó que "frente a los planteos de gasto público, la provincia de Buenos Aires es la anteúltima que menos personal estatal tiene en proporción a su población".



En ese sentido, contó que aún hay distritos con falta de luz en el Conurbano, como Tigre, Moreno y Quilmes; e indicó que "un 65% de los bahienses recuperaron el servicio" y comentó que "esos lugares tienen de nuestra parte una asistencia especial".