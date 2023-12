Dirigentes políticos y sindicales recordaron el aniversario del estallido social del 2001

Foto: Fernando Gens.

Un 20 de diciembre de hace exactamente 22 años, el ajuste y la represión del gobierno de de la Rúa, Bullrich, Sturzenegger y Cavallo terminaron con la vida de 39 argentinos y argentinas.



Ninguno de estos personajes tomó decisiones ni pudo volver a ganar una elección por el…

Cuando la historia trágica de nuestro Pueblo es recordada para el ejercicio de la memoria, también lo es para la reflexión.



Sigue hilo 👇🏼

Se cumple un nuevo aniversario del estallido del 2001, donde una multitud salió a las calles para reclamar los derechos que le quitaba aquel gobierno neoliberal de De la Rúa.



La represión de esas manifestaciones se cobró la vida de 39 personas.#20Diciembre#NuncaMás — Carlos Castagneto (@CastagnetoC) December 20, 2023

Las jornadas del 19 y del 20 de diciembre de 2001 marcaron un antes y un después en la historia de nuestro país. El pueblo en la calle le decía nunca más a las políticas de hambre y la respuesta fue la represión que dejó 39 muertos, 500 heridos y alrededor de 4500 detenidos.

A 22 años, el pueblo no olvida.



A 22 años, el pueblo no olvida.

🗓️ 19 y 20 de diciembre - 2001

En diciembre del 2001 salimos a las calles entre asambleas y ollas populares. Fuimos parte de la rebelión popular que fue masacrada.

Ni olvido ni perdón.



39 veces

PRESENTES

1 Graciela Acosta

2 Graciela Machado

3 Juan Alberto Delgado

4 Víctor Enriquez

5 Roberto Gramajo

que terminó con la renuncia del entonces presidente Fernando de la Rúa y 39 muertos, producto de la represión policial, y pidieron tener "memoria" frente al contexto actual.(Patricia) Bullrich, (Federico) Sturzenegger y (Domingo) Cavallo terminaron con la vida de 39 argentinos y argentinas", escribió la vicepresidenta de la Cámara de Diputados,en su cuenta de la plataforma X (antes Twitter).En esa línea, la diputada del Frente Renovador manifestó que "ninguno de estos personajes tomó decisiones ni pudo volver a ganar una elección por el repudio que han generado en el pueblo" y agregó: "Por eso, hoy y siempre, recordemos la historia, condenemos la violencia y respetemos los reclamos populares".Por su parte,, señaló que "cuando la historia trágica de nuestro pueblo es recordada para el ejercicio de la memoria, también lo es para la reflexión"."El pueblo humilde no sale a protestar porque quiere, lo hace porque no le alcanza, porque duele mirar a los hijos y el dolor de irse a dormir con hambre. Porque duele la clausura del futuro", remarcó.Siley enfatizó que "meter palo y bala a quien sufre, no solo es inconstitucional, sino que viola el básico contrato social por el que un gobierno accede a los resortes del Estado y nada soluciona. Memoria, para no repetir la misma historia", bregó.En tanto,, posteó en X: "Se cumple un nuevo aniversario del estallido del 2001, donde una multitud salió a las calles para reclamar los derechos que le quitaba aquel Gobierno neoliberal de Fernando de la Rúa"."La represión de esas manifestaciones se cobró la vida de 39 personas", afirmó el extitular de la AFIP.Lasostuvo que "las jornadas del 19 y del 20 de diciembre de 2001 marcaron un antes y un después en la historia de nuestro país" y añadió: "El pueblo en la calle le decía nunca más a las políticas de hambre y la respuesta fue la represión que dejó 39 muertos, 500 heridos y alrededor de 4.500 detenidos".Por su parte, laconducido por el diputado Hugo Yasky, afirmó: "A 22 años, el pueblo no olvida".A su turno, lamanifestó que "en diciembre del 2001 salimos a las calles entre asambleas y ollas populares. Fuimos parte de la rebelión popular que fue masacrada. Ni olvido ni perdón".