Habrá una "guardia comunicacional y legal de protección de los DDHH" durante la marcha

Foto: Víctor Carreira.

Foto: Eliana Obregón.

Foto: Nacho Sánchez.

Foto: Nacho Sánchez.

El referente del frente Patria Grande y excandidato presidencial Juan Grabois anunció este miércoles la conformación de una "guardia comunicacional y legal de protección de los derechos humanos" que funcionará durante la protesta yLa iniciativa oficiará "como veedora de los derechos humanos" durante la movilización, y estará ubicada en la intersección de la avenida 9 de Julio y Alsina desde las 15, según anunció Grabois en un posteo en su cuenta de la plataforma X."Ante el protocolo de Bullrich , nos organizamos", dice la publicación y se adjuntó un flyer con la leyenda: "Si ves alguna situación que requiera nuestra intervención, buscanos en la marcha o comunicate al mail: colectivolapoderosa@gmail.com o al mail argentinasinmiedo@gmail.com ".Para Grabois, el protocolo de orden público que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, implementará en la movilización convocada para esta tarde"Dentro de la ley, todo. Fuera de la ley, está tu protocolo. Marchar no es delito, pero el abuso de poder sí", publicó Grabois en su cuenta de la red social.Además, en referencia a los dichos de varios funcionarios del Gobierno sobre que "el que corta no cobra",Grabois destacó que, en esta oportunidad no convocará a la movilización, pero que "como abogado comprometido con los derechos humanos y la justicia social", estará junto a Nacho Levy, comunicador del colectivo La Garganta Poderosa, realizando una guardia comunicacional y legal durante la marcha para "cuidarnos entre todos" y "defender el derecho inalienable a la disidencia y las garantías sociales de los artículos 14 y 14 bis de la Constitución"."La ostentación de fuerza y la represión nunca fue el camino.", le respondió Grabois a la titular de la cartera nacional de Seguridad.