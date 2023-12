Carlotto cuestionó el protocolo de orden público y dijo que "es peligroso y preocupante"

Estela de Carlotto manifestó sus críticas al protocolo del orden público. /Foto: Diego Levy.

Un pedido de audiencia con el Presidente

en el marco de la jornada de protesta convocada por la Unidad Piquetera (UP), y consideró que es "peligroso y preocupante"., dijo Carlotto esta mañana en declaraciones a Radio con Vos., advirtió la dirigente de derechos humanos, y consideró "impactante ver la cara de (Patricia) Bullrich diciendo cómo van a condenar" a los manifestantes que marchen.Carlotto agregó: "Estamos viviendo por voto y democracia pero parece que estamos teniendo ya por parte del Estado consideraciones que no son democráticas".Para la titular de Abuelas, "en este momento se la ve a Bullrich implacable, fría, hasta diría en un punto como que da horror que sea mujer porque se supone que siempre somos más suaves, y ella está, parece, queriendo hacer lo que no se debe hacer, que es la represión".Empezar a prohibir y decir que si protestan le sacan el empleo o lo llevan preso es como que uno está amenazado", interpretó.Por otra parte, Carlotto adelantó que desde Abuelas pedirán una audiencia con el presidente Javier Milei: "Queremos presentarnos, para que sepa quienes somos, que hacemos y qué necesitamos y para contarle qué obligaciones tiene el Estado con respecto a la búsqueda de los desaparecidos"."Todavía no hemos hecho la solicitud porque no hay una organización seria. Todavía se está organizando, no tiene residencia plena, creo que está en un hotel, tiene que ir a la Residencia de Olivos y ahí seguramente la pediremos", concluyó.