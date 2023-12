YSY A dio cátedra en Huracán: reunió a Modo Diablo y armó su propia rave electrónica

Foto archivo: Cris Sille.

"Ese Alejo de 13 años que fue al Parque Rivadavia estuvo soñando todos los días de su vida hasta hoy para hacer su primer estadio, su primera cancha de fútbol" YSY A

"Lo primero que voy a decir: son 45 mil gracias, mi amor. Muchísimas gracias. Muchos de ustedes me siguen desde hace muchísimos años YSY A

"Gracias, querido. Dejeme a mí agradecerle. Esto es importante para nosotros, para la gente del tango, que el YSY nos abra la puerta con todo su corazón. Para todos los tangueros es muy valioso" Hernán "Cucuza" Castiello

El rapero YSY A, uno de los máximos exponentes del trap argentino, selló la noche del martes ante más de 45 mil personas su debut en una cancha de fútbol desde el estadio de Huracán, donde además de relucir todos sus pergaminos que acreditan su figura como leyenda del hip-hop argentino, montó una rave electrónica para presentar su última placa El After del After, le rindió honores al tango argentino con Cucuza Castiello como cantor invitado y, una vez más, congregó junto a Duki y Neo Pistea un nuevo encuentro de Modo Diablo.El cantante nacido bajo el nombre dehizo de las suyas en el Tomás Adolfo Ducó y: es que desde su debut en el estadio de Obras Sanitarias en 2022, donde por primera vez se registraron temblores provocados por el constante e intenso pogo de su público, que el rapero se autoproclama como, nombre de una de sus placas más condecoradas.La noche histórica para el, la competencia de rap de plazas más influyente del mundo, arrancó basado en el repertorio de su último disco producido íntegramente por Oniria y en el que le rinde tributo a los ritmos electrónicos y la cultura rave. Respetando el orden de los temas del álbum, arrancó concomenzó a sonar con la voz depero sin corporizar su presencia sobre el inmenso escenario iluminado por las tres pantallas led que dispararon toda la noche visuales lisérgicas:, gambeteó desde arriba, antes de la, mejor conocido como Duki, que le puso el cuerpo a otro hito histórico para el trap argentino luego de su propio doblete en el estadio de River Plate sellado semanas atrás.Luego de interpretar, hizojunto al rapero chileno, que irrumpió empilchando vestimenta deportiva blanquiceleste, y prosiguió concon la voz invitada de, artista influyente en la generación dorada del trap por su proyecto ya extinto llamado Coral Casino, que fundó junto a Orodembow, productor de algunos de los temas más adorados por el público de YSY A: "Qué leyenda este chabón. Disfrútenlo, loco. Gracias, amigo. Te amo", exclamó ella inundada de emoción.Con el sostén de las visuales y un grupo de coreógrafos que sirvieron de sostén performático para los ritmos más "africanos" de El After del After, el cantante presentó a una nueva invitada, española con ascendencia mexicana, que destacó con su flow eny encendió al protagonista de la noche en un chichoneo respetuoso y a la vista de todos, antes de cerrar ese bloque con el cruce de acid house y techno de, una oda al hedonismo nocturno y desenfrenado, en el que tambiény del reconocimiento en el escenario a su productor Oniria que lo acompaña desde sus comienzos.junto a, artista de su sello Sponsor Dios y, una de las primeras incursiones electrónicas de su carrera, armaron el popurrí de temas de todas las épocas del segundo bloque, que el anfitrión aprovechó para compartir sus emociones: "Lo primero que voy a decir: son 45 mil gracias, mi amor. Muchísimas gracias. Muchos de ustedes me siguen desde hace muchísimos años. Tal vez desde mi primer disco, tal vez desde el Quinto Escalón, bien desde cuando arrancamos. Y les tengo que confesar una verdad muy obvia pero que tengo que compartir con ustedes. Ese Alejo de 13 años que fue al Parque Rivadavia estuvo soñando todos los días de su vida hasta hoy para hacer su primer estadio, su primera cancha de fútbol".Incluso: "Me están haciendo cumplir un sueño de toda la vida. Como dijo Duko la otra vez en la entrevista, que se tuvo que ir porque dijo una verdad muy grande.Alejo soñó mucho con que esto pase y con que no sólo le pase a él. Con que le pase a un montón de pibes y pibas que sienten el mismo amor por las rimas que él. Y si no estuviesen ustedes tantos años nada de esto hubiera sido posible. Son los mejores, se lo agradezco".Mientras el público festejaba todo y cantaba contra los ingleses, YSY A recibía a un nuevo aliado, a su colega, con quien este año sacó el discoTu dúo favorito:, le dijo Acosta Migliarini a su invitado, que lo acompañó en ese tándem de canciones conformadas por-al que se sumó el cantante chileno-,conjunto aen una celebración que todos vivieron como: "Muchas gracias por acompañarme en esta fecha y con el disco. La matamos, hijo de puta", le dijo YSY a Bhavi, que volvió a destacar a su amigo como una "puta leyenda" de la música argentina y destacó su "aporte a la cultura".Es que Acosta Migliarini no sólo sembró desde el Quinto Escalón la semilla para que emergiera toda una escena de raperos que hoy está configurando el sonido de esta época, sino que también hasta se atrevió a expandir el horizonte del trap para mixturarlo con el tango, eje del cuarto bloque que tuvo contó con el aporte de una orquesta de piano, bandoneón y guitarra y de un cantor de lujo como"¿Seguimos con la fiesta o nos vamos a dormir, Buenos Aires? Esta es la ciudad del tango, mi amor. Seguimos exportando música, hace ya más de cien años, bebé. Por más que somos un país con 200 años, morimos haciendo la nuestra. Y como hicimos con el trap nosotros, o como hicieron nuestros antecesores con el rock, agarramos algo de afuera y dimos con nuestro sonido. Pero el tango es de acá, mi amor. Por eso yo me metí a nadar en las aguas del tango para traerle más identidad a mi música, para darle un sonido más argentino y porteño", introdujo antes de la intro que hizo Cucuza con las barras deEl invitado, quien aportó su histrionismo eny sumó algunas estrofas de, acompañó también eny hasta le obsequió un tango de su autoría al referente del trap argentino, mientras las pantallas devolvían la estética de la milonga con un fileteado que decía, haciendo síntesis con la estética de las joyas y el oro que reluce el 'bling bling' del hip-hop que supo condensar en su obra el joyero 0800 Don Rouch."Gracias, querido. Dejeme a mí agradecerle. Esto es importante para nosotros, para la gente del tango, que el YSY nos abra la puerta con todo su corazón. Para todos los tangueros es muy valioso. Estamos infinitamente agradecidos con todos ustedes", señaló Castiello para luego formalizar el regalo: "YSY querido, yo sé que vos sos humilde y que por suerte te avisaron. A mí me pareció un gesto de agradecimiento enorme. Pasaba mucho en el tango: antes los poetas y los músicos se dedicaban canciones y tangos entre ellos, entonces yo le escribí un tango al YSY", invitó el cantor con una remera negra y plateada con los rostros de Goyeneche y Maradona.Tras este segmento, siguió derrochando carisma y desparpajo antes de celebrar su álbum YSYSMO con, una fina selección que encendió aun más al público de un campo sin divisiones que no paró de saltar desde el principio hasta el final.Y como era de esperarse, se congregó una vez más el triunvirato del trap llamadoecharon más nafta al fuego en la recta final y ensalzaron aún más la relevancia de, como impulsores del movimiento.Rindiéndole homenaje a esa etapa germinal, sobre la calle Antezana, llegaba el turno deantes dededicada a sus padres y a su hijo Bruno antes del epílogo conque bien podría ostentar el título de el pogo más grande del trap argentino y que YSY A sirvió como "la frutillita del postre de su primera vez en una cancha de fútbol en la ciudad que lo vio nacer".