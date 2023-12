Casi 9.000 denuncias en línea 134 por supuestas amenazas para participar de marcha

Captura de TV.

Milei hablará a las 21 por cadena nacional Además, Adorni anunció que el presidente Javier Milei dará un mensaje a las 21 para explicar el contenido del decreto de necesidad y urgencia (DNU) de desregulación de varios aspectos de la economía.



Confirmó además que, luego, a la medianoche, se publicará en el Boletín Oficial el decreto de necesidad y urgencia (DNU) con todos los detalles.



Según trascendió se trata de un texto extenso que establece una serie de desregulaciones económicas y reformas, que contemplan modificaciones en el régimen laboral, la derogación de varias leyes y ajustes en gastos y estructura del Estado.

Foto: Nacho Sánchez.

Convocatoria a extraordinarias

Dirigentes de LLA rechazan "amenazas" para marchar

Las más de 4000 denuncias recibidas por el 134 confirman que muchas personas son amenazadas para participar en marchas de la izquierda piquetera.

El derecho a la protesta y a la circulación son compatibles con reglas claras, pero la extorsión es delito!

El vocero presidencial,, afirmó que las organizaciones de la Unidad Piquetera que marchan este miércolese informó que hasta el momento se recibieronpor supuestas amenazas para participar de la movilización."Todas las organizaciones que convocan a la marcha son las que efectivamente actúan de intermediarios entre el plan social y el beneficiario. Entendemos que", dijo Adorni en una rueda de prensa que ofreció en la Casa de Gobierno.Adorni ejemplificó:Asimismo, recordó que la ministra de Capital Humano,, anunció días atrás "cuál va a ser la metodología que se resume en la sencilla frase 'el que corta no cobra' " así como "priorizar las ayudas de asignación directa en donde no hay intermediarios como puede ser la AUH".En la rueda de prensa, Adorni explicó queRecordó además que está "a disposición" la línea telefónica 134, a través de la cual "se puede hacer la denuncia aquellos que consideren que son o que están siendo extorsionados para ir a la marcha, amenazándolos con no cobrar el plan"."O como conté ayer -agregó- amenazándolos con otro tipo de cuestiones como".Finalmente, precisó que hasta las 10 de la mañana de este miércoles, se recibieron 8900 denuncias: "Buena parte de las llamadas aportaron datos relevantes en términos de nombres, de organizaciones o punteros o algún otro dato que sirven para empezar a asignar responsabilidades penales".Por otra parte, el portavoz también confirmó queal Congreso Nacional.Al respecto, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, afirmó el martes que se buscará "aprobar lo antes posible" el paquete de leyes que enviaría esta semana el Gobierno junto a la convocatoria a sesiones extraordinarias, dondeDirigentes de La Libertad Avanza (LLA) advirtieron este miércoles quey rechazaron las amenazas recibidas para "participar en machas de la izquierda piquetera", en el marco de la jornada de protesta que realiza la Unidad Piquetera (UP)., indicó la diputada nacional por la provincia de Buenos Airesdesde su cuenta personal de X (antes Twitter).En esta línea, Píparo aseguró que "el derecho a la protesta y a la circulación son compatibles con reglas claras" pero que "la extorsión es un delito"., afirmó la diputada.Por su parte, el legislador porteño de LLA,, también remarcó que se recibieron "denuncias de personas amenazadas con ir a marchar por miedo a perder su plan social"."Desde el gobierno decidimos terminar con esto. Los argentinos no vamos a permitir que los gerentes de la pobreza utilicen a los más necesitados para sus fines políticos", sostuvo el político también desde su cuenta en la plataforma X y concluyó: