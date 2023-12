Torres: "Fue una reunión franca, pero no un cambio de figuritas"

El gobernador del Chubut, Ignacio Torres, dijo estar "muy conforme con la reunión" que los gobernadores mantendrán con el presidente Javier Milei / Foto: Victoria Gesualdi.

"Vi a un presidente convencido de sus principios, dispuesto a defenderlos, enfocado, que nos planteó una conversación franca" Ignacio Torres, gobernador del Chubut

Milei recibió en la Casada Rosada a los gobernadores de las 23 provincias y al jefe del Gobierno porteño / Foto: @OPEArg

Coparticipación

Los gobernadores peronistas pidieron buscar "herramientas de compensación" frente a la bevaluación del peso

El gobernador del Chubut, Ignacio Torres, se manifestó "muy conforme con la reunión" que mantuvo junto a otros mandatarios provinciales con el presidente Javier Milei en la Casa de Gobierno,"De ninguna manera fue un cambio de figuritas porque no se nos podría pedir apoyo a algo que no se conoce en profundidad y que esperamos con mucha expectativa", sostuvo Torres en declaraciones a Télam, en referencia al decreto de necesidad y urgencia que el jefe de Estado dará a conocer en las próximas horas.Además, el mandatario provincialpara restituir el impuesto a las Ganancias."El tema de Ganancias se analizó y le planteamos que fue inapropiado hacer una quita a recursos coparticipables sin haberse pensado en compensaciones", explicó el mandatario chubutense.Sobre el encuentro, Torres dijo que "vi adonde todos pudimos expresarnos, incluso con disidencia, y la verdad que el saldo fue muy positivo".Durante el encuentro, Milei pidió el apoyo de los gobernadores para los proyectos de ley que enviará al Parlamento con el fin de transformar la economía y eliminar el déficit fiscal, mientras los mandatarios se mostraron preocupados por la caída de la coparticipación ypara asegurar el equilibrio de las cuentas provinciales.Milei recibió en la Casada Rosada a los gobernadores de las 23 provincias y al jefe del Gobierno porteño, en la primera reunión de este nivel desde su llegada al poder, el pasado 10 de diciembre.Luego del encuentro, ocho gobernadores peronistas resaltaron la necesidad dey la "pérdida de recursos coparticipables", aunque consideraron que "la reversión del impuesto a las ganancias no sería el camino adecuado", sino la coparticipación "de un 70%" del impuesto al cheque.Así lo manifestaron en un documento difundido por redes sociales y firmado por los mandatarios de la llamada Liga de Gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Sergio Ziliotto (La Pampa), Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero).