El brasileño Dani Alves será juzgado en febrero próximo en España. Foto: AFP

La cárcel donde está detenido Dani Alves. Foto: AFP

El exfutbolista brasileño, acusado de haber abusado sexualmente de una mujer en un boliche de la ciudad catalana en diciembre de 2022.El juicio se celebrará el 5, 6 y 7 de febrero de 2024 a partir de las 10 de España (6 de Argentina) y Alves, campeón mundial y olímpico con el seleccionado de Brasil,En la audiencia pública del mes pasado,La Fiscalía y la acusación particular pedirán ocho años de cárcel para el ex futbolista, mientras quey, desde entonces, su defensa ha pedido en varias ocasiones que salga en libertad, algo que la Audiencia de Barcelona desestimó.En la última ocasión que la Audiencia se pronunció sobre la medida, en junio último, los jueces concluyeron que ninguna de las maniobras que había impulsado el ex jugador del Barcelona y compañero de Lionel Messi, servían para dejarlo en libertad.De hecho, según el informe que lo mantuvo en prisión,, confirmaron el relato de la víctima.Alves, de 40 años, fue jugador de Sevilla y Barcelona de España, París Saint Germain de Francia, Juventus de Italia y San Pablo de Brasil, entre otros equipos.En su época dorada en Barcelona ganó seis Ligas españolas, tres Liga de Campeones, tres Mundial de Clubes y tres Supercopa de Europa, además de ser campeón mundial sub-20, en mayores, olímpico, de América y Copa Confederaciones con Brasil.