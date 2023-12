Economía realiza la primera licitación de deuda con Caputo como ministro

Ministerio de Economía.

El Ministerio de Economía ofrecerá tres bonos en pesos, dos de ellos, en lo que será la primera licitación de deuda tras la asunción de Luis Caputo al frente de la cartera.El instrumento a licitar que integra el Programa de Creadores de Mercado es una Letra del Tesoro a descuento con vencimiento el 18 de enero.A este títuloy que son un Bono ajustado por CER (inflación) más una sobre tasa del 4,35% a pagar el 24 de febrero del 2025; y otro de características similares, pero con un adicional del 2% y vencimiento previsto para el 9 de noviembre del 2026.La recepción de las ofertas de todos los instrumentos comenzará a las 10 y finalizará a las 15.La licitación de los instrumentos detallados se realizará mediante indicación de precio y no tendrán precio máximo ni mínimo.La deuda del Estado nacional alcanzaba en noviembre, último mes pleno de la administración de Alberto Fernández, a US$ 422.825 millonesAsí lo informó el Ministerio de Economía,, mientras que el 62% restante se encuentra en moneda extranjera.Sólo con respecto a octubre, los compromisos aumentaron US$ 6.014 millones, o el equivalente al 1,44% mensual.Esta variacióny el aumento de la nominada en pesos por un monto equivalente a US$ 8.870 millones.