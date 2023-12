Básquet: Quimsa y Gimnasia de Comodoro, la radiografía de una gran final en Jujuy

Quimsa y Gimnasia de Comodoro definen la Supercopa | Foto: X @LigaNacional

En Jujuy, el juego por el trofeo entr eel ganador de la LNB y el Final Four de la Copa Súper 20 | Foto: X @LigaNacional

Robinson y De Vaughn, las figuras

Brandon Robinson y Gerard De Vaughn, puntales en ambos equipos | Foto: Combo @AAQuimsa | Prensa Idpte Oliva

Ramella y Villagrán, un duelo de conocidos Dos Jefes de Staff que saben a lo que juegan y que este miércoles, entre Quimsa y Gimnasia y Esgrima, irán por la Supercopa.



Ramella sabe que sus dirigidos tandrán que "estar muy concentrados”, indicó tal indicó al Departamento de Comunicación de la LNB.









“Todos los trofeos son importantes, todos queremos ganar. En Quimsa siempre se piensa en conseguir títulos, pero no siempre es posible, estar en las finales ya es un gran mérito para cualquier equipo”, indicó el técnico de la Fusión.



El entrenador campeón de la LNB analizó su plantel, respecto al que logró el título que hoy lo deposita en esta Supercopa y concicente no escatima en dar la clave.



“El equipo de la liga anterior tenía más jerarquía individual ofensiva y en este equipo buscamos que el fuerte sea lo colectivo”, afirmó.



"El equipo que salió campeón no se parece al de esta liga, son diferentes, las dinámicas ofensivas y defensivas que pretendemos no son las mismas porque hay jugadores diferentes", agregó en su análisis.



Los santiagueños mostraron un juego eficiente y contundente en la actual LNB, ganaron 12 de sus 13 partidos, y además sumaron dos triunfos como loca en la ventana de la Basket Champions League Americas.







Por último, el entrenador que se inició en Kimberley de Mar del Plata analizó cómo será el juego ante Gimnasia.



“Es un gran equipo, con extranjeros de gran nivel y un gran entrenador que siempre logra que sus equipos jueguen bien y sean competitivos", indicó.



"Nosotros necesitamos imponer el ritmo de juego si queremos tener el control. En cambio, si nos llevan a jugar en la dinámica que ellos se sienten cómodos, no vamos a poder competir”, cerró.



Villagrán: "Ramella y sus equipos saben a lo que juegan"



El entrenador comodorense y sus dirigidos van por la épica ante los actuales campeones de la LNB y punteros de la actual temporada, mientras sufren la falta de una ficha. Aún así darán todo, en busca de la consagración.



"Tenemos que tratar de bajar los puntos que recibimos en defensa, ya que cuando nos anotan más de 80 puntos nos cuesta ganar los juegos”, aseguró Martín Villagrán en charla con la web oficial de LNB.



"Estamos tratando de buscar mayor regularidad en nuestro juego, sobre todo en la parte defensiva porque ofensivamente tenemos una media de 83 o 84 puntos, algo que es muy bueno", afirmó.



Villagrán conoce muy bien a Quimsa y los norteños saben de a qué juega el equipo patagónico y apela a no confira rn una coloumna vertebral como la que componen Juan Brussino, Brandon Robinson, Fabián Ramírez Barrios y Sebastián Acevedo.



"Son un equipo con un poder ofensivo muy fuerte y los cinco titulares están en doble dígito. También, mantienen un ritmo de juego alto, por lo cual nosotros intentaremos bajarlo para tratar de tener chances", analizó y contó las claves de cómo frenar a un equipo muy largo y dotado de variantes para complicarle el plan de juego en la noche de Jujuy.











"Tienen un gran entrenador como Leandro Ramella y sus equipos saben a lo que juegan. Hoy lideran la Liga Nacional con un récord más que positivo, pero sin dudas, cada uno de los equipos intentará imponer su ritmo para quedarse con este partido”, remarcó.



En cuanto a números, los de Comodoro son el 4° equipo más anotador del torneo con 83.8 de media, justamente por encima de Quimsa que está 5° con 83.7 de promedio.



En el plano ofensivo Gerard De Vaughn continúa siendo su principal amenaza, con 15.1 puntos por duelo, seguido por los 14.2 de Joshua Webster y los 13.3 de Brandon Nazione, quien también se destaca con un promedio de 7.3 rebotes por partido.



En cuánto a cómo llegan los sureños, que tienen un récord de 7 ganados y 8 perdidos, "Villa" remarcó que “el secreto para que los equipos sean competitivos está en el alto nivel de preparación y en tener una idea clara como organización. Esto es un trabajo en conjunto de todos los que formamos parte de la familia de Gimnasia".



"Los jugadores que siguen de una temporada a otra ayudan a los que se incorporan a que el trabajo sea más sencillo y transmiten la idea de qué es lo que queremos como cuerpo técnico. Ese trabajo que hacemos a diario hace que el equipo sea competitivo y siempre esté tratando de luchar por estar en los lugares de vanguardia”, cerró Martín Villagrán.

Ramírez Barrios, con confianza para el cierre de un buen 2023

Fabián Ramírez Barrios, capitán y referete de la Fusión | Foto Prensa LNB

Iván Gramajo: "Tenemos que hacer un partido casi perfecto"

El tucumano Gramajo, jugador de valía en la rotación "mens-sana" | Fotos: Credito Demian Schleider / Prensa Penarol

La Supercopa

🤩 ¡𝑯𝒐𝒍𝒂 𝑱𝒖𝒋𝒖𝒚! 🦙



🏆 La Supercopa ya está en la capital jujeña esperando la gran final de mañana



🏀 @AAQuimsa 🆚 @GyECR

🕘 21:00 hs en vivo por @TyCSports 📺

💻 ¡No te pierdas la previa desde las 19:30 en Twitch y en @basquetpasstv! pic.twitter.com/rafjw6PZoO — #LaLiga40 (@LigaNacional) December 19, 2023

definirán el último torneo del básquet nacional para estos equipos del 2023, choque definitorio que se disputará en el Estadio Federación de Básquet de Jujuy.Para llegar a este duelo, la "" se consagró campeón antey ganó el derecho de no sólo disputar la, sino también la Supercopa.Enfrente estará un conjunto de la Patagonia, con un plantel renovado y austero, que llegó al podio de laen un gran logro para la institución.En la actual, dirigido porcuenta con un récord de 12 triunfos y 1 derrota, para encabezar las posiciones de la fase regular.Por su parte,acumula una marca de, para ubicarse en la 12da colocación.El americano del equipo norteño, el jugador más determinante y último MVP de la final de la LNB, comanda a su equipo, lo mismo que el capitán del elenco sureño, Gerard De Vaughn., alero picante y determinante en instantes claves para los santiagueños, acumula unpuntos, 5-2 rebotes por juego y 1.5 asistencias por encuentro.Le agrega un 1.1 de recuperos. Además, el norteamericano suma un 26 por ciento en porcentajes de tres puntos, 54 en dobles, mientras que en libres contabiliza 86%.aparece en el juego interior como puntal para un equipo sureño, que con un menos poderío de plantel respecto a la última campaña se las ingenia para no sólo jugar por sus números, sino para hacer jugar y colaborar en diferentes rubros estadísticos, en LNB como lo hizo en Liga Sudamericana donde ganaron el bronce.El capitán del equipo comodorense acumula un promedio de, le agrega 6.8 en recobres, mientras que también cuenta con un 0.8 en asistencias y recuperos, respectivamente.A estos números se le acumulan en cuanto a porcentajes, desde el perímetro un 32%, dobles un 65% y 80% desde libres.es un jugador que con el balón y sin él puede generar no sólo anotaciones, sino espacios para generar lanzamientos a pie firme, como también peligrosos desde el perímetro.En el caso desu equipo muchas veces apela a él con no sólo el juego interior, con puntos en segundas intenciones, sino en defensa donde su preponderancia hace que la ofensiva rival tenga que corregir lanzamientos y hasta es potente en los bloqueos.De todos modos, Robinson puede darse el lujo de "no aparecer" durante parte del encuentro que a lo mejor por valía de una rotación como lo es la santiagueña lo sentiría poco, respecto a un conjunto comodorense, donde es pieza clave en el quinteto inicial. Más aún, cuando Gimnasia llega a este juego con una ficha menos.El alero de la "Fusión" palpita lo que será el duelo ante Gimnasia y Esgrima de Comodoro por la Supercopa que se disputará en el el Estadio Federación de Básquet de Jujuy y admitió que "terminar el año con un título es algo muy bueno e importante para nosotros”., capitán de los santiagueños, analizó el momento como equipo entre la disputa de la LNB, la Basket Champions League Americas y la disputa de la Supercopa ante los patagónicos.“Llegamos eny queremos terminar bien el año”, aseguró el alero al Departamento de Comunicación de la LNB.Quimsa es líder de la LNB, ganó los dos cotejos como local de la BCLA y palpitan lo que será el trofeo que cierra el año, donde ya saben las claves para alzarse con el título.“En esta clase de partidos todo pasa por lay en estarcerrando los espacios e incomodando al rival para que no pueda jugar tranquilo”, afirmó.“Llegamos en un buen momento y queremos terminar bien el año”, agregó.En cuanto a cómo ve el equipo en este comienzo de temporada 2023/24, Ramírez Barrios indicó que el grupo está "en un proceso de crecimiento, donde se busca buscando identidad, con la mejora de detalles puntuales y potenciando lo que está bien"."Vamos en un buen camino y buscaremos mejorar aún más, no hemos tocado nuestro techo y eso es bueno”, admitió.“El balance es bueno, positivo, si bien aún hay muchas cosas por mejorar, estamos contentos por cómo nos está yendo", cerró.El alero tucumano, uno de los jugadores fundamentales en el equipo de la provincia de Chubut anticipa que el equipo deberá trabajar mucho para no ceder ante el poderío de Quimsa, su ex equipo.El Mens sana renovó su plantel en esta 2023/24 y con menor valor de plantel jugarpa en Jujuy ante el actual campeón de la LNB por la Supercopa."Tuvimos una charla interna muy intensa para encarar este desafío que es muy importante para nosotros y para el club. Conseguir un título en el cierre del año es algo muy bueno para la institución y para nosotros porque necesitamos levantar el nivel de juego”, claro y sin vueltas lo indicó el nacido en Tafí Viejo, en una charla con el Departamento de Prensa de la LNB.Gramajo, ex Quimsa, sabe que la clave para hacer un gran papel en el desarrollo del partido es "tratar de sacarle la pelota a los jugadores que toman decisiones y ser un bloque más fuerte en defensa"."Sabemos lo que ellos significan, las armas que tienen y por donde va a pasar el juego. De nuestra parte, tenemos que darle más protagonismo a jugadores que quizás hoy no tienen tanta influencia", aseguró.Ser fuertes en defensa durante todo el desarrollo es clave para los comodorenses, que además apelarán a no cometer errores, porque lo pueden pagar caro."Si bien somos un equipo nuevo, ya disputamos 16 juegos y no hemos podido encontrar esa identidad que necesitamos. Para ser protagonistas tenemos que ganar partidos de visitante y este año nos está costando mucho poder hacerlo. Creo que, si le ganamos a Quimsa y sumamos un título, nos va a ayudar a cambiar nuestra filosofía y a encontrar nuestro ADN”, cerró el "Tucu".El torneo que enfrenta al último campeón de la Liga Naiconal de Básquet y del Final Four de la Copa Súper 20, disputará su quinta edición. Los ganadores son San Lorenzo, en dos ocasiones, Quimsa de Santiago del Estero e Instituto Atlético Central Córdoba.Entre los dos equipos que definirán una nueva edición de la Supercopa, jugaron por única vez de lo que va la actual campaña, en el Socios Fundadores de Comodoro Rivadavia, con triunfo para los norteños por 93 a 89.