Cristina Kirchner recordó que Néstor postulaba "no enfrentar argentinos con argentinos"

La exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner compartió un video del fallecido exmandatario Néstor Kirchner, quien afirmaba que frente a los piquetes no había que "enfrentar argentinos contra argentinos" y advertía que "había que leer la Constitución completa" para garantizar también "el derecho al trabajo" y a un "ingreso digno".Ante la marcha quecon motivo de un nuevo aniversario del estallido social del 19 y 20 de diciembre, la expresidenta subió un video en su cuenta de TikTok donde participaba junto a su marido y presidente en ese entonces del programa de TV "Almorzando con Mirtha Legrand".Durante la entrevista, la conductora le consultaba a Kirchner "qué hacer con los piqueteros" porque se estaba llevando adelante un corte sobre el Puente Pueyrredón y el santacruceño le respondía que "no hay que enfrentar argentinos con argentinos"."Debemos cumplir con toda (la Constitución), pero con el artículo 14 y 14 bis de la Constitución también: el derecho al trabajo, el derecho a un ingreso digno", aseguraba Kirchner.Además, señalaba que a "la Constitución hay que leerla completa" y apuntaba contra quienes dicen que "hay que cumplir" con ella y "se acuerdan cuando pasan este tipo de cosas (piquetes) pero no se acuerdan que hay otros artículos de la Constitución que son leyes básicas".Kirchner agregaba que se deben "garantizar esos derechos a la gente, que hoy lamentablemente todavía no están".El video titulado "Un presidente que leía la Constitución completa" fue compartido por la exvicepresidenta ante la puesta en vigencia en la manifestación de mañana del protocolo "antipiquete" de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en el que se señala que se va a "permitir la libre circulación" y que los manifestantes no podrán cortar la calle.