Otros clubes de Bahía Blanca, sin heridos pero con daños materiales "devastadores"

La magnitud de los destrozos en Bahía Blanca. Foto: Hotacio Culaciatti.

Todos los clubes se vieron afectados. Foto: Hotacio Culaciatti.

La ciudad sufrió un tornado el sábado pasado. Foto: Hotacio Culaciatti.

Aseguran que desde 1982 no se registraba un fenómeno así. Foto: Hotacio Culaciatti.

Más allá de la tragedia de, donde fallecieron 13 personas, la gran mayoría de los 24 clubes de la ciudad desufrieron importantes daños materiales durante el temporal de viento y lluvia del pasado sábado que se ensañó particularmente con estas instituciones de destacada función social porque, como dicen sus dirigentes, "un chico más acá adentro es un chico menos en la calle".En clubes comolos vientos huracanados derribaron tribunas, pantallas gigantes, vestuarios, muros perimetrales, techos de chapa, tinglados, cantinas, canchas cerradas y salones de eventos; además de arrancar gran cantidad de árboles haciendo imposible el tránsito de autos y máquinas.Como consecuencia de tanta destrucción, en algunos casos hubo que aplazar el comienzo de las colonias de vacaciones que allí funcionan, posponer partidos, suspender actividades sociales y amontonar estudiantes en los espacios no alcanzados por la línea de destrucción."Nosotros tenemos una función muy social,es un barrio de toda gente trabajadora, humilde y nosotros refugiamos más de 250 chicos dándole deporte, ayuda social y todo lo que podemos porque tenemos un lema que es 'un chico más en el club es un chico menos en la calle' y eso lo vemos opacado porque es terrible lo que estamos viviendo en nuestra casa", dijo a, dirigente del Club Atlético Puerto Comercial de Ingeniero White.La mujer explicó que se cayó parte del paredón perimetral que da sobre las calles Vélez Sarsfield y San Martín, pero también se agrietó el gimnasio de básquet, se voló el techo de la cantina donde unos 100 chicos toman la leche por las tardes, prácticamente desaparecieron los quinchos y se cayó el techo del 'Salón Coqueto" que es el principal espacio para eventos y donde funciona la colonia de vacaciones en verano."Arrancaba el 2 de enero pero en estas condiciones no podemos darle seguridad a ningún chico y a no ser que el municipio nos dé una mano, no podremos arrancar a tiempo", agregó.Pero además el club está sufriendo por estos días el robo de cables instalados para la iluminación de una de las canchas de fútbol formativo que tanto les costó comprar."La iluminaron los chicos yendo a vender bonos los sábados en la ciudad. Y ante esta catástrofe los amigos de lo ajeno aprovecharon para robar los cables", dijo."Pedimos que nos ayuden porque si bien nuestro club no es social sino deportivo, acá es nuestro punto de reunión, nuestra casa grande que nos contiene y nos reúne", agregó.Montaña contó que, afortunadamente, la tormenta les dio tiempo a suspender la cena de fin de año de básquet que iba a desarrollarse en el salón Coqueto, donde al momento de la tempestad sólo estaban 10 personas preparando la comida para las 300 que estaba planificado que vinieran después. El grupo alcanzó a correr a refugiarse adentro de un baño externo con techo de losa y todos resultaron ilesos."La gente de básquet donó toda la comida de esa cena para los diferentes centros de evacuados y comedores comunitarios del barrio", dijo.A su turno el presidente del Club Tiro Federal,, aseguró aque "los daños fueron grandísimos" si se tiene en cuenta que además del muro perimetral parcialmente derrumbado, la cabina de transmisión destechada, el tanque de agua volado y los árboles caídos, se produjo "la destrucción total del gimnasio multipropósito donde se practica hándbol, fútbol, futsal y vóley", de unos 40 metros por 20."Ahí adentro -dice señalando un montón de chapas dobladas entre escombros- estaba todo preparado para la despedida de fin de año con 250 personas que iba a empezar a las 21", contó."Luego en el predio que tenemos a 300 metros con 6 canchas de fútbol infantil, se nos volaron techos, se vino abajo el tendido eléctrico y se cayeron unos 20 árboles".En este club casi centenario con 1.600 socios se puede practicar futbol, patin, hockey, vóley, Handball, bochas, futsal, futbol femenino, futbol masculino e infantil y juvenil."La función social de estos clubes es sacar a los chicos de la calle, hay que tener en cuenta que acá por día pasan 400 o 500 personas", dijo.Por su parte, el presidente de Club Olimpo,, explicó aque además del derrumbe de parte de la tribuna de su estadio de fútbol, "se nos cayó la pantalla gigante que sepultó cuatro autos" en la calle lindera con el Club Estudiantes."Una de las pérdidas más costosas es el techo de la pileta, que ahora tenemos que cambiarlo totalmente", contó.Además, se cayeron muchos árboles en el predio deportivo y se volaron los techos de otras dependencias de este club con 4.500 socios donde se practica básquet, natación, gimnasia artística, vóley, patín y fútbol."Estamos en una situación muy complicada desde el punto de vista de los ingresos porque somos un club popular y las cuotas sociales y las cuotas sociales ya venían muy atrasadas; así que este será un golpe duro para sobreponerse", dijo.A su turno, el presidente del Club El Nacional,aseguró que su club quedó "devastado" tras el temporal.El dirigente explicó que sufrieron la caída de "más de 200 árboles" en el parque de 14 hectáreas del club, el derrumbe parcial de la cancha de básquet, baños de la pileta y sala de máquinas, rotura de alambradas y de tableros electrónicos."Lo primero que hicimos es clausurar, no queremos tener ningún tipo de mala noticia porque con el afán de ayudar, se puede provocar una fatalidad. Estamos con gente idónea tratando de evaluar cada situación de cada disciplina para ir haciendo las cosas", dijo.En el caso de este club, al momento de la tormenta el parque deportivo estaba siendo escenario de "un campamento con 15 chicos", que tuvieron tiempo de levantar todo y refugiarse en un quincho que no sufrió daños "a pesar de que se cayeron todos los árboles de alrededor pero en dirección contraria, afortunadamente".El dirigente afirmó que "el lunes próximo tendría que empezar la colonia de vacaciones pero está suspendida por lo menos hasta el viernes", esta actividad que año reúne a unos 300 niños y niñas entre mediados de diciembre hasta fines de febrero.El club tiene 2.200 socios y ofrece las siguientes disciplinas: hockey, básquet, tenis, natación, rugby, softball y roller."Es una institución importante para la ciudad y para los que somos históricos dentro del club, cuando lo vimos nos daba ganas de llorar porque hay una historia viva ahí adentro que se derrumbó y todo se hace con muchísimo esfuerzo y a pulmón", dijo.Todos concuerdan en que "nunca se vió antes algo así"."Hemos pasado vientos fuertes que nos tiraran un paredón o la junta de mareas que trae inundación, pero nada que se compare con esto", dijoafirma que si bien "es una ciudad de viento, algo similar no pasaba desde el año 1982, que se cayó un solo club" junto con algunas destrucciones edilicias puntuales en la ciudad, "pero esta vez fue general porque agarró White, Estudiantes, Tiro Federal, Olimpo, Noroeste, El Nacional…""Lo que te da fuerzas son la personas que están ansiosas por venir a trabajar, al punto que las tuvimos que frenar ayer porque no queremos tener una muerte más acá", dijo.Por su parte,aventuró que "si el huracán este hubiera sido a las 21 horas habría dejado por lo menos 200 personas muertas en" por la intensa vida social de los clubes, sobre todo los fines de semana de diciembre.