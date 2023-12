El oficialismo buscará aprobar los proyectos económicos enviados por el Poder Ejecutivo

El diputado de LLA y presidente de la Cámara baja, Martín Menem, apura el tratamiento de leyes clave para Milei / Foto: Nacho Sánchez.

donde se incluirá la reposición del Impuesto a las Ganancias por el plazo de un año, dejando sin efecto la modificación de septiembre por la cual se eliminó ese tributo para los empleados que perciban hasta 15 salarios mínimos.fueron analizadas este martes por el presidente Javier Milei; el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri; los 23 gobernadores, funcionarios del Poder Ejecutivo, la vicepresidenta Victoria Villarruel y Menem.En un austero brindis -café, facturas y gaseosas- que ofreció en el salón "Bajo Recinto", el presidente de la Cámara baja detalló queque deben emitir los dictámenes que habiliten sus tratamientos en el recinto de sesiones.Las comisiones que se armarán en esta primera instancia, y en las cuales el oficialismo buscará tener la presidencia, sonDijo que espera"Supuestamente pueden ser más de uno, eso se está definiendo", explicó."Cuando lleguen se armarán las comisiones que tengan que ver con las leyes que van a enviar y el resto se armarán en marzo", completó el riojano.Al ser consultado sobre cuándo se van a aprobar esos proyectos de ley,y consideró que sería "una odisea" poder tratarlo la próxima semana.Dijo que uno de los temas que incluirá seráporque "los gobernadores habían pedido esto por las pérdidas que le habían generado", pero señaló que "será solamente por un año" y no descarta que se incorpore una iniciativa que incluya un blanqueo de capitales.Dijo quey confirmó que no habrá reformas al Impuesto al Cheque como pidieron los gobernadores de Unión por la Patria, que rechazaron reponer el Impuesto a las Ganancias."Ustedes saben que el presidente totalmente está en contra de cualquier tipo de impuesto. Apenas se puede sacar cualquier tipo de carga sobre el laburante de encima, lo va a hacer", agregó.Al ser consultado sobre si creía que los gobernadores iban a respaldar los proyectos del Gobierno, Menem dijo queya que cada uno plantea su realidad provincial y no son todas iguales"."Algunos gobernadores manifestaron alguna incomodidad por el tema de las retenciones, en cuanto a los productos regionales. Pero bueno, también el Presidente planteó que recordemos que los exportadores, incluso de productos regionales, están adquiriendo insumos con tarifas de un dólar blue, y estaban recibiendo el dólar oficial", agregó.Sobre la posibilidadMenem señaló que posiblemente se incluirá en el DNU que se conocerá en las próximas horas.Por último, sobre el proyecto para establecer el sistema de Boleta Única y cambiar la ley que estableció las PASO, Menem dijo que "puede llegar a entrar, pero lo importante son las reformas en términos económicos".