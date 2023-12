Waldo Wolff también difundió su protocolo "antipiquetes", en sintonía con Bullrich

Ministerio de Seguridad porteño comunicó su propio protocolo.

Hincapié en no llevar "niños" a las marchas

Eldifundió este martes, en sintonía con el, un protocolo con limitaciones, advertencias de sanciones y medidas restrictivas, ante la movilización que organizaciones sociales programaron realizar mañana miércoles por las calles de la, y destacó que la prioridad es "cuidar la libertad de todos los ciudadanos y asegurar el orden en la convivencia social".La cartera que encabezadifundió las "disposiciones para la realización de manifestaciones y marchas" de "acatamiento obligatorio" que prohíben "interrumpir el tránsito vehicular".En un comunicado difundido en laindicó que estableció "de manera pública, detallada y taxativa" una serie de "directivas para que convivan, en armonía, quienes deseen circular libremente con aquellos que se manifiesten dentro de la ley"."Ambos derechos deben poder ejercerse de manera equilibrada y sin conflicto", subrayó el documento, según el cual "no se podrá interrumpir el tránsito vehicular" ni se podrá "participar con el rostro cubierto de manera intimidatoria"."Tampoco estará permitido el uso de palos o elementos contundentes", explicóLa cartera advirtió además que exigirá a las organizaciones sociales que "no se movilicen con, ya que eso vulnera sus derechos como el de estar en su casa o en la escuela, jugando o estudiando".Y advirtió que "actuaremos con todas las herramientas constitucionales para que nadie infrinja la normativa vigente ni cometa contravenciones, promoviendo de manera preventiva el cumplimiento de dichas normas, documentando acciones, denunciándolas, y/o haciéndolas cesar según corresponda".Asimismo, aseguró que "las fuerzas de seguridad de latienen como prioridad cuidar la libertad de todos los ciudadanos y asegurar el orden en la convivencia social".Estos anuncios se dieron en el mismo sentido que el "protocolo para el mantenimiento del orden público" con la intervención de todas las fuerzas federales, que días atrás presentó la ministra de Seguridad de la Nación,, con el objetivo de asegurar la libre circulación en rutas y calles ante protestas que puedan derivar en piquetes o bloqueos.Los movimientos y organizaciones sociales agrupados en Unidad Piquetera (UP) ratificaron la movilización prevista desde el"contra el".En el mismo sentido el Frente de Izquierda-Unidad (FIT-U) llamó a una audiencia pública en la Cámara de Diputados contra el protocolo antipiquetes dispuesto por el Gobierno, al que consideró "completamente ilegal e inconstitucional, que cercena el derecho a la".