Cómo queda el mapa de las áreas de Género de Argentina

Estela Díaz, ministra bonaerense, pidió que "el Estado nacional sostenga la línea 144 y programas como el Acompañar" / Foto: Prensa Gobernación.

Confirmaron que el Ministerio de Mujeres será una subsecretaría y dependerá de Pettovello El Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad pasará a ser una subsecretaría del Ministerio de Capital Humano y dependerá de manera directa de la titular de esa cartera, Sandra Pettovello, informaron este martes voceros oficiales tras mantener la primera reunión de transición a nueve días de la asunción presidencial.



También se confirmó que para los trabajadores del ministerio está garantizado el pago de diciembre y los contratos se renovarán por tres meses.



Los voceros del Gobierno nacional no anunciaron quién estará a cargo de la subsecretaría y tampoco se informó qué nombre llevará.



La reunión de transición se realizó el lunes entre asesores del Ministerio de Capital Humano y directores en funciones del actual Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, y se concretó "en buenos términos", se apuntó.



A partir del Decreto 8/2023 de modificación de la Ley de Ministerios, firmado por el presidente Javier Milei y publicado el 11 de diciembre pasado, el Ministerio de Capital Humano tiene a su cargo "los compromisos y obligaciones asumidos por el Ministerio de Educación, Ministerio de Cultura, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Ministerio de Desarrollo Social y por el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad".



En el artículo 10 de ese decreto se consideraron "transferidos los créditos presupuestarios, unidades organizativas, bienes, personal con sus cargos y dotaciones vigentes a la fecha, hasta tanto se aprueben las estructuras correspondientes".



Hasta la asunción de las nuevas autoridades en cada provincia, luego de las elecciones de este año en el país, en Argentina había cinco provincias que tenían ministerios específicos para políticas de igualdad: Buenos Aires, Neuquén, Córdoba, Santa Fe y Santa Cruz

Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad: 2019-2023 El Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad fue creado durante la gestión del expresidente Alberto Fernández en 2019.



Su primera ministra fue Elizabeth Gómez Alcorta, quien renunció el 7 de octubre de 2022 y fue reemplazada por Ayelén Mazzina, quien desde diciembre de 2019 fue la titular de la Secretaría de la Mujer, Diversidad e Igualdad de la provincia de San Luis.



Mazzina presentó su renuncia el 6 de diciembre pasado.



A fines de noviembre, desde este área informaron a Télam que las políticas públicas nacionales implementadas desde la cartera, relacionadas con violencias de género, alcanzaron a 1 millón 800 mil mujeres y población LGBTQ+ desde 2019.



Más de 350 mil mujeres en situación de violencia de género recibieron apoyo económico y psicosocial para fortalecer su independencia económica a través del Programa Acompañar.



También más de 30 mil mujeres y LGBTI+ fueron acompañadas y asistidas por 59 equipos interdisciplinarios del Programa Acercar Derechos en todo el país, informó el ahora exMinisterio.



En tanto, la Línea 144 recibió, en estos cuatro años, más de 1 millón 200 mil comunicaciones y realizó más de 93 mil intervenciones en las que brindó asesoramiento y asistencia ante situaciones de violencia de género.



Para colaborar en la reconstrucción de las sobrevivientes, el organismo dio apoyo técnico y económico a más de 250 proyectos productivos integrados por mujeres y LGBTI a través del Programa Producir.



En tanto, desde el Programa para el Apoyo Urgente y la Asistencia Integral Inmediata ante casos de Violencias Extremas por Motivos de Género, asistieron a 900 familiares y allegados de las víctimas, precisaron.



Asimismo, Ministerio desarrolló el Sistema Integrado de Casos De Violencia por Motivos de Género a nivel federal que sistematiza en una base de datos unificada la información sobre casos, consultas y denuncias por violencias de género de todo el país para mejorar la respuesta del Estado, concluyeron.



Según los últimos datos publicados por Indec sobre dotación de personal de la Administración pública nacional, empresas y sociedades, el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad tenía en octubre una dotación total de1.291 personas.



De este total, 682 personas se encontraban bajo convenio colectivo de trabajo; 302 se encontraban fuera de convenio y 307 bajo el rubro "Otros".

Laes la única de todo el país que mantiene con rango ministerial las políticas de género;también sostiene el ministerio, aunque le adosó otros organismos y lajerarquizó el área, mientras desaparecieron las carteras de Mujer, Género o Diversidad en, y se espera lo propio en, según un primer mapeo realizado por Télam que muestra que la institucionalización de las políticas públicas igualitarias y preventivas de las violencias se sustentan, con vaivenes, en distintos distritos del país."Lamentamos que la provincia de Buenos Aires sea la única que ha quedado con rango ministerial en Mujeres y Géneros. Se venía de un proceso de ampliación y hoy estamos en un retroceso", dijo a Télam Estela Díaz, que juró por su segundo mandato al frente de la cartera bonaerense."De todas formas destacamos que siguen en todas las provincias estas políticas porque hay un recorrido, un reconocimiento de la importancia que tiene impulsar iniciativas para mejorar la calidad de vida de las mujeres, diversidades, porque hay una cultura institucional construida y se está sosteniendo a pesar del contexto nacional de retroceso, por lo menos en lo discursivo. Veremos cuando tengamos más detalles, quienes serán responsables de la absorción de lo que fue el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad", agregó.Ely en una primera etapa estuvo al frente de Elizabeth Gómez Alcorta, que renunció en octubre de 2022 por diferencias con el Gobierno de Alberto Fernández en el conflicto con mujeres mapuches, y fue reemplazada por Ayelén Mazzina.Según se publicó en el Boletín Oficial, el Ministerio deja de existir -tal como había anunciado en campaña electoral el presidente Javier Milei- y será absorbido por el Ministerio de Capital Humano, que lo convertirá en una subsecretaría, según confirmaron fuentes a Télam., comienza unfechado el año pasado de la Iniciativa de Conocimiento sobre Género y Diversidad delAllí se destaca que estos organismos "tienen un rol fundamental en la construcción de capacidades al interior del Gobierno, en la creación de redes con actores no gubernamentales, y en la generación de evidencia sobre el estado de las brechas de género y la efectividad de los programas implementados".Y si bien el documento detecta "avances" alerta de que "en general los ministerios de la región cuentan con estructuras débiles que ponen en riesgo la concreción de sus funciones. Datos presupuestarios de 2022 para cuatro países de la región indican que los ministerios de la Mujer representan solo un 0,18% de total del presupuesto nacional para el Poder Ejecutivo. Además de contar con un presupuesto limitado, estos ministerios suelen tener una planta de trabajo reducida".Efectivamente, ey "la planta de trabajadores y trabajadoras que lo integran es de las más bajas del Estado", tal como informó en su mensaje de despedida la ex ministra Mazzina.La investigación del BID incluye "un análisis longitudinal sobre estas oficinas -Ministerio de Mujeres- en la región que muestra que, entre 1990 y 2016, la gran mayoría de los países mantuvo o aumentó la jerarquía de la oficina dedicada a este tema".Hasta la asunción de las nuevas autoridades en cada provincia, luego de las elecciones de este año en el país, en Argentina había cinco provincias que tenían ministerios específicos para políticas de igualdad: Buenos Aires, Neuquén, Córdoba, Santa Fe y Santa Cruz.En la jurisdicción bonaerense se mantiene el organismo, en Neuquén pasó de ser de las Mujeres y de la Diversidad a de Desarrollo Humano, Gobiernos locales y Mujeres.La ministra saliente neuquina es María Eugenia Ferraresso, reemplazada en el ministerio ampliado por Julieta Corroza, quien fue crítica de la gestión en la áreas de mujeres y géneros.El disuelto Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad de Santa Fe, que estuvo a cargo de María Florencia Marinaro, pasó a ser Secretaría de Género y Diversidad Sexual, cuya titular es Alicia Tate y depende del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano.Tate es radical y una de las históricas militantes feministas del país que, entre otros temas, tuvo un rol fundamental cuando se debatió la ley de cupo femenino.El Ministerio de la Mujer de Córdoba fue creado en 2019 bajo la responsabilidad de Claudia Martínez. Ahora, será una Secretaría y por el momento no hay mas detalles, ya que hay un proceso de reestructuración del Gobierno.El último ministerio provincial creado fue el de Santa Cruz con la denominación de Igualdad e Integración, surgido por ley en 2022 y estuvo a cargo de Agostina Mora.En la provincia patagónica también hay una reestructuración gubernamental y lo mas probable es que pase a ser una subsecretaría, informaron fuentes gubernamentales.Para, las políticas públicas "necesitan del impulso y el compromiso sostenido de autoridades con capacidad de gestión y conocimiento local. Si no se aplican considerando los contextos, las particularidades del territorio y de la población, corren el riesgo de no ser adecuadas o suficientes"."Por ejemplo, para abordar las violencias es imprescindible conocer las necesidades económicas y los contextos sociales: ¿cómo se puede ayudar a una mujer a superar una situación de violencia en la pareja si no tiene ingresos, o posibilidades de insertarse en el mercado laboral? Una institución que tome la responsabilidad de diseñar e implementar las políticas para la igualdad de género debe coordinar su trabajo con otras áreas, pensar políticas integrales para dar respuesta a los problemas, facilitar los mecanismos para que se protejan los derechos", añade la profesional a Télam.La Ciudad Autónoma de Buenos Aires es una de las jurisdicciones que jerarquizó el área y apostó por la continuidad, ya que Carolina Barone, que era directora general de la Mujer desde 2021, será ahora subsecretaria.También en Formosa se mantiene la Secretaría de la Mujer que estará a cargo de Patricia del Carmen Hermosilla, luego de varios años de gestión de Angélica García, y lo mismo ocurre en Tierra del Fuego, donde se sostiene la la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad que ahora conducirá Amira Maslup.La misma situación se da en Salta con la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad, donde reasumió Itatí Carrique, reconocida periodista feminista que va ahora por su segundo mandato.En Tucumán, la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidades es ahora Secretaría de Estado de la Mujer dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, y la titular es Yanina Muñoz, trabajadora social que conducía el Movimiento de Mujeres de la Matria Latinoamericana- MuMaLá (Libres del Sur) de visible compromiso con la agenda feminista.Hay cambios en Río Negro, ya que la Secretaria de Políticas contra las Violencias por Motivos de Género es ahora subsecretaría conducida por Griselda Linares.En Chaco, la Secretaria de Derechos Humanos y Género, ahora es Subsecretaría de Género y Diversidades, y su titular es Sonia Valenzuela, que depende del Ministerio de Gobierno y Justicia. La funcionaria es abogada y ha participado como querellante acompañando a víctimas de violencias y abusos.Mientras que en Entre Ríos la Secretaría de Mujeres, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, pasará a denominarse Secretaría de Fortalecimiento Personal, Familiar y Comunitario, confirmó esta semana el gobierno local.La, comentó a esta agencia que "las políticas publicas cierran las brechas que existen entre las leyes y las realidades de cada persona. Sin políticas de género no hay igualdad posible. Son derechos en acción".Laseñaló que "tener rango de gestión permite que la transversalidad en el conjunto de las políticas de gobierno sea mas efectiva y que se pueda dialogar con las y los principales decisores políticos de cada jurisdicción, sea a nivel nación, provincias y municipios"., que sostienen a quienes sufren violencias, y las políticas de salud sexual y reproductiva. Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada, las leyes y los derechos hay que garantizarlos con políticas publicas, no las garantiza el mercado, el mercado desiguala".