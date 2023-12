Zelenski dice que evalúa movilizar a 500.000 personas más para la guerra con Rusia

El líder ucraniano quiere reclutar más ciudadanos para llevarlos al frente de batalla. Foto: AFP

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, dijo este martes que el Ejército propuso movilizar a 500.000 personas más en el contexto de la guerra contra Rusia, aunque afirmó que esa opción sigue en debate y reconoció que "nadie" sabe cuándo terminará el conflicto., según recogió la agencia de noticias Ukrinform., comentó y agregó que sobre la mesa deberían estar también otras cuestiones, como las vacaciones de los militares y las rotaciones.Zelenski hizo estas declaraciones en una conferencia de prensa de final de año, en la que comentó sobre la posibilidad de movilizar a "450.000 o 500.000 personas", según recogió la cadena de noticias británica BBC.Al ser consultado sobre cuándo terminará el conflicto entre Ucrania y Rusia, Zelenski afirmó: "Pienso que nadie sabe la respuesta. (...) Ni siquiera nuestros comandantes ni nuestros aliados occidentales".Y ante la pregunta por algunos casos de corrupción dentro del Parlamento (unicameral), Zelenski dijo que, por ahora, no es posible disolver la Rada Suprema, ya que habría que celebrar elecciones y bajo la ley marcial, en un contexto de guerra, no se dan las condiciones necesarias para ello., indicó, según recogió la agencia de noticias Europa Press.Sobre los paquetes de ayuda extranjeros, fundamentalmente de Estados Unidos y de la Unión Europea, el mandatario dijo: "Creo que nuestros socios no nos defraudarán".Los congresistas republicanos en EEUU mantienen la aprobación de un paquete de ayuda económica para Ucrania como moneda de cambio para negociar con los demócratas regulaciones más estrictas en materia de política migratoria. Esta semana, descartaron tratar el tema antes del receso de navidad y año nuevo.En tanto,y el debate se pospuso a enero.previstas para noviembre de 2024, pueden afectar a la guerra.Reconoció que el republicano Trump tiene "una personalidad diferente" de la del presidente demócrata Joe Biden y esto se reflejará en "una política diferente".nformó la agencia de noticias AFP.No obstante, expresó su esperanza en que Washington no modifique su apoyo militar y económico a Ucrania, esencial para Kiev en la guerra con Rusia.Las presidenciales de Estados Unidos están previstas para principios de noviembre de 2024 y muchos analistas consideran que podrían suponer un punto de inflexión en el apoyo de Occidente a Ucrania.Trump, que según las recientes encuestas sigue siendo un candidato competitivo en las primarias republicanas, así como en una eventual contienda con el vencedor de las primarias del Partido Demócrata, expresó en varias ocasiones sus reticencias a la ayuda que Washington da a Kiev.El presidente ucraniano hizo esta comparecencia después de un año marcado por los escasos avances del ejército ucraniano en su contraofensiva, iniciada en junio.No obstante, Zelenski destacó "la gran victoria" del ejército ucraniano en el mar Negro, donde las tropas de Kiev obligaron con sus ataques a recular a los buques rusos y eso facilitó la creación de corredores marítimos para que Ucrania pueda seguir exportando granos.