Reflexiones de la vida diaria: "Diciembre de locos"

Diciembre de locos

Hay meses del año complicados, pero ninguno como diciembre., pero no le llega ni a los tobillos a diciembre., que al lado de la locura de diciembre son una germinación del poroto de cuarto grado.PorqueYa a medida que se acerca diciembre, en octubre, digamos, ya empezás a escuchar “Uh… ya viene diciembre”, y no te lo dicen con alegría, sino más bien conY es como que por más que uno se resista, diciembre se acerca, se acerca… hasta que te pasa por arriba., que dicen que enloquece a la gente. Aunque no creo: hay gente enloquecida con vientos del sur, del este y del oeste.A la altura de noviembre, basta con que alguen diga “¿te das cuenta que el mes que viene es diciembre?” para que todos los presentes maldigan en idiomas antiguos, idiomas informáticos a través de emojis, y. (Si no sabe qué es el Klingon, busque en Google… y recupere parte de su infancia ya mismo).Hasta que un día, final e inevitablemente, llega diciembre. YA veces, incluso, empieza mucho antes, pero diciembre la potencia. Se junta todo: las fiestas, las compras, la familia, la comida, las vacaciones, el fin de las clases, los actos de fin de clases, el balance de fin de año de las empresas y las personas físicas que tienden a creer que en enero todo cambia.Entonces la gente se altera:, porque se llena de gente que normalmente no sale con su auto, pero como tiene que ir de compras al súper, al shopping o a lo de los manteros, ocupa más lugar del habitual en las calles. Y eso pone locos a los que tienen que laburar y, ni siquiera de parar y comprarle un cargador de celular al vendedor ambulante que deambula por la esquina.porque las calles sufren el mismo proceso: hay más gente, y hay más carteles de ofertas, y hay más niños, y hay más autos y colectivos que hacen ruido y te ponen más nervioso, y como si fuera poco, ahora también están los que andan en monopatín eléctrico, que a mi, por ejemplo, de solo verlos, me sube tres puntos la presión arterial.Si es un año bueno, porque están hasta las manos y se vende mucho y no dan abasto. Si es un año regular, se quejan extrañando el año bueno, aunque, dependiendo de a quién se haya votado, calavera no chilla. Y si el año es malo,y nunca vieron algo igual. (En realidad, lo vieron antes, más de una vez, pero no lo recuerdan como tan terrible porque la memoria te juega la mala pasada y quiere que aportes a la locura generalizada).En las empresas, todos locos:Porque en diciembre todo puede pasar.Y los empresarios, todos locos: ¿les doy caja navideña? ¿les doy un bono? ¿Los rajo a todos o mejor me voy 3 meses a Punta del CEO, y que se arreglen los subalternos?Y cada diciembre me hace acordar a ese viejo chiste de paisanos del Once, que se encuentran en una esquina de Corrientes y Paso:¡Abraham! ¿cómo andás, tanto tiempo?No me hablés, Moishe. No sé si a alguien le va peor que a mi. No sabés. Todo mal. En agosto empecé a stockear. Septiembre no se vendió nada. Octubre un poquito, pero nada. Noviembre un desastre. ¿Y viste lo que fue diciembre? Espantoso… ¿Y vos, cómo andás?Eso no es nada, Abraham. ¡Lo mío es un desastre! Me abandonó mi mujer, se fue con mi mejor amigo, mi hijo abandonó la carrera de medicina y se hizo Hare Krishna, se me incendió la casa, y la fábrica está en convocatoria de acreedores porque me quedé sin un peso. Decime, ¿hay algo peor que eso?Y si. Hay algo peor… febrero…