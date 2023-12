Piden la reincorporación de municipales despedidos en seis localidades jujeñas

Reclamos por despidos de municipales en Jujuy.



El Sindicato de Empleados y Obreros de Jujuy (Seom) participó este martes de reuniones de conciliación obligatoria con autoridades de seis municipios provinciales, en las que reclamaron la reincorporación de cerca de 500 trabajadores municipales despedidos.



Los empleados afectados formaban parte de la administración pública local de Maimará, Santa Clara, Perico, Fraile Pintado, El Talar y Monterrico, cuyas autoridades comunales los apartaron de sus puestos laborales, denunció el secretario general del Seom, Sebastián López.



En la jornada de este martes, con la mediación de autoridades del Gobierno jujeño, el sindicato y autoridades municipales mantuvieron diversos encuentros en el marco de conciliaciones obligatorias para destrabar el conflicto, al tiempo que desde el gremio no descartaron adoptar medidas de fuerza.



“Estamos teniendo reuniones con las autoridades de los municipios donde se registraron despidos para tratar de solucionar el conflicto y se reincorporen a los empleados despedidos”, dijo López a Télam, tras las primeras reuniones.



En ese marco, valoró la voluntad de los jefes comunales de El Talar y Monterrico, “donde habría principios de acuerdo”, al tiempo que espera que el dialogo “logre destrabar el conflicto”, en todas las localidades con esta problemática.



“Queremos la reincorporación de cerca de 500 trabajadores municipales en total en los seis municipios donde hubo despidos y que no se dé marcha atrás con el pase a planta permanente de los empleados afectados”, indicó el dirigente sindical.



Los centenares de despedidos fueron en su mayoría notificados luego de los cambios de gobierno en las comunas antes nombradas que asumieron a sus cargos entre el 9 y 11 de diciembre pasado.



Desde el Seom no descartaron adoptar medidas de fuerza en el caso que no se resuelva la recuperación de los puestos de trabajos perdidos, “debido a que los despidos se dieron en muchos casos sin causa”, a la vez que llamaron a que “el ajuste lo pague la política y no los trabajadores”.



Mientras, un grupo de trabajadores municipales se manifestó en las afueras de las oficinas del exministerio de Trabajo de Jujuy, en la capital provincial, con la clara premisa de recuperar su trabajo.



“En medio de tanta incertidumbre, la única certeza que el Seom le puede dar a los compañeros y compañeras es que vamos a estar presentes en cada uno de los reclamos cuando intenten cercenar los derechos de los trabajadores”, concluyó López.