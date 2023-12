Las billeteras virtuales son lo más elegido por los argentinos para enfrentar la inflación

La utilización de billeteras virtuales resulta más seguro que transitar con efectivo / Foto: Prensa.

Las cuentas digitales son el medio de pago más elegido por los argentinos para hacerle frente a la inflación, en un contexto en el que este tipo de herramienta favorece la inclusión financiera, ya que una de cada cinco personas que utiliza billeteras virtuales no está bancarizada, en base a los resultados de un relevamiento llevado a cabo por la consultora Isonomía junto con Mercado Pago.como mejor medio de pago para afrontar la inflación, por encima del dinero en efectivo (16%), el uso de tarjetas de crédito (11%), homebanking (9%), tarjetas de débito (7%), monedas virtuales o cripto (6%), transferencia (6%) y cheques (físico o e-check), (2%).Uno de los principales resultados del relevamiento es que "las cuentas digitales impulsan la inclusión financiera" y queEn este sentido, precisa que el 73% de los usuarios -liderado por adultos mayores a partir de 50 años- está bancarizado (caja de ahorro y/o tarjeta de débito/crédito en algún banco) y que el 69% -mayormente jóvenes de 18 a 29 años, seguidos de personas de entre 30 y 49 años- tiene una cuenta digital en una billetera virtual.Si bien la mitad de los argentinos usa billeteras digitales a diario, es especial porque, este último se mantiene como el medio de pago preferido (con pérdida de protagonismo), en parte porque las personas de sectores de bajos recursos son quienes más lo utilizan, al tener una mayor participación en la economía informal.Asimismo, tomando como base el actual, el estudio indica que "la gran mayoría de los argentinos conoce los medios de pago que ofrecen en cada uno de los comercios que frecuenta".En este sentido, el 75% de los argentinos tiene en cuenta los medios de pago que ofrecen los comercios o tiendas digitales, mientras que"Los usuarios de billeteras virtuales prefieren inversiones que generan", indicó Uriel Mendelberg, analista senior de la Gerencia de Analytics & Research de Isonomía, durante un encuentro con la prensa del que también participó Agustín Onagoity, director senior de Mercado Pago para Argentina, entre otros miembros de la firma.Al respecto, advirtieron que por cuestiones de "seguridad" el 64% de los encuestados elige tener el dinero en una billetera virtual o cuenta digital, mientras que un 24% prefiere transitar con efectivo".No obstante, pese a preferir los medios digitales los usuarios se ven obligados a usar efectivo en determinadas situaciones, como pago en kiosco de barrio (22%), pago de servicio (20%), pago de taxi y transporte público (ambos 10%).El cobro de sueldo (11%) es otro factor por el cual el usuario preferiría utilizar los medios digitales, y sobre ello el estudio precisa que "sólo uno de cada 10 argentinos cobra sus ingresos" a través de una billetera digital.Actualmente, la cuenta bancaria (37%) lidera los métodos de cobro de salarios, seguido por "No tengo salario, ganancias o rentas" (24%) y efectivo (18%).Entre los motivos para cobrar ingresos a través de una billetera virtual, los encuestados destacaron la comodidad y rapidez, la seguridad y la generación de intereses.En cuanto al método preferido de ahorro, "de manera unánime, los argentinos prefieren comprar dólares, aunque en los últimos años, probaron nuevas alternativas", subraya el informe."Ante la imposibilidad de ahorrar en dólares por falta de excedente buscan nuevas alternativas, y las inversiones de bajo riesgo (FCI) a través de billeteras virtuales se posicionan como una herramienta clave para hacerle frente a la inflación", se plantea.De hecho, Isonomía remarcó que la mayoría de los argentinos están dispuestos a invertir a través de Mercado Pago, habiendo respondido afirmativamente el 56% y negativamente el 20%.De todas maneras, se puntualiza queLe siguen "Educación Financiera / Desconfianza (14%), "No todos los comercios lo tienen (7%), "Demoras en transferencias" (3%), "Fallas en las apps" (6%).Sin embargo, una de cada cuatro personas preferiría cobrarlos a través de esa vía, asevera el estudio.Por último, al analizar, otro 36% es "ahorrador y planificador, que tiene el hábito del ahorro y no malgasta el dinero" y el 23% es "consumista y desprendido, con tendencia a adquirir, gastar o consumir bienes sin moderación ni por necesidad".El relevamiento se realizó entre septiembre y noviembre de este año y abarcó un universo de hombres y mujeres de 18 a 80 años residentes en territorio nacional, con un total de 1.306 casos efectivos.