Cítricos, maní, avícolas y pesca piden no estar comprendidos en la suba de retenciones

Diferentes cámaras empresarias que aglutinan apidieron a la Secretaría de Bioeconomía quedar eximidas del nuevo esquema de retenciones que impulsa el Gobierno, queEl lunes, el secretario de Bioeconomía, Fernando Vilella, anunció que, por lo que el resto de las cadenas quedarán comprendidas.Una de ellas es la de maní, que pasará de tributar 15%, contra las alícuotas de entre 0% y 4,5% que existe en la actualidad en base al grado de industrialización de la oleaginosa.Lacomo fue anunciado. Deben reconsiderar al maní como una economía regional que produce un alimento, que cuenta con industrias altamente tecnificadas, que genera empleo y es fruto de las pujantes economías de muchos pueblos del interior del interior"."Nunca, jamás, en la historia del maní, existieron derechos de exportación tan altos", dijeron desde la CAM y advirtieron que "establecer un derecho de exportación del 15% implica convertir a la actividad manisera en un negocio ruinoso, ya que los costos de producción superarán en un 36% el potencial de rendimiento histórico, con lo que los productores que hoy siembran maní, no dudarán en realizar otro tipo de cultivos".Por su parte, lapidió al Ministerio de Economía y a la Secretaría de Bioeconomía quede retenciones y que "recapaciten antes que sea demasiado tarde"."Este nuevo golpe a la competitividad vía un DEX del 15 % provocará una abrupta caída de las exportaciones de fruta fresca y derivados agroindustriales. Esta situación conlleva menor dinamismo de la limonicultura y una reducción en puestos de trabajo directo, que alcanzan las 50.000 personas", dijo la entidad empresaria.Advirtieron que esta decisión "dejaría a la actividad fuera del juego mundial en una fruta en la que Argentina llegó a ser líder".En el mismo sentido, laexpresó "su profunda preocupación ante la decisión dey anuncia que solicitó por escrito a la Secretaría de Bioeconomía de la Nación que se excluya al huevo y a los ovoproductos en el listado de posiciones arancelarias que llevarán el 15% de derechos de exportación".“Entendemos el contexto de país, pero no es lo mismo cobrar el 15% a sectores primarizados, que cobrarle 15% a quienes transformamos y agregamos valor (mano de obra, energía, flete, servicios, etc), a esos productos primarizados”, dijoPor último, la Iaseguró que gravar con el 15% al sector "tiene un impacto muy negativo sobre la actividad"."Sabemos que nuestra mejor contribución será mantener el nivel de empleo y la generación de divisas que el país necesita, por ello que hemos apelado a que las autoridades reconsideren el tratamiento a dar en este tema y nos ponemos a disposición para evaluar el impacto económico de esta medida tan perjudicial para la cadena productiva pesquera", sostuvo la cámara que aglutina a la cadena pesquera en un comunicado.Foto: archivo.