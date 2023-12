Céline Dion perdió el control de sus músculos a raíz de una enfermedad degenerativa

Céline Dion había hablado de la enfermedad y cómo la enfrentaba durante 2022 / Foto: AFP

My Heart Will Go On VER VIDEO

La cantante y actriz canadiense Céline Dion, quien en diciembre de 2022 anunció que padece de la rara enfermedad neurológica degenerativa conocida como, ya perdió el control sobre sus músculos, según dio a conocer la hermana de la artista.De acuerdo a la información del medio especializado Variety, Claudette, Dion contó en una entrevista que si bien su hermana "trabaja muy duro" ya no tiene dominio sobre sus músculos, afectados por el problema cerebral y de médula ósea provocada por la dolencia:, dijo sobre la situación.Además, explicó que Celine mantiene la esperanza de volver a los escenarios, aunque "las cuerdas vocales son músculos, y también el corazón", y que no hay suficiente información ni investigación sobre el síndrome para darle un mejor tratamiento que la ayude a regresar a su actividad.En mayo pasado, la cantante que amasó fama mundial por la canción "My Heart Will Go On", que acompañó la banda sonora de "Titanic" en 1997, decidió cancelar las 42 fechas de su "Courage World Tour", la gira mundial que tenía previsto realizar en Europa entre agosto y octubre de este año y entre marzo y abril de 2024.El tour, que había iniciado pocos meses antes del comienzo de la pandemia de coronavirus, también sufrió varias postergaciones con el paso del tiempo por los problemas de salud de Dion, que le provocan espasmos severos y persistentes., que lanzó en septiembre de 2019 y llegó a completar 52 fechas, antes de que la emergencia sanitaria a nivel global la obligara a suspender el resto de los shows, aunque cuando las medidas de distanciamiento se relajaron, tampoco pudo volver a los conciertos.El Síndrome de Persona Rígida es una condición neurológica degenerativa para la que hasta ahora no existe cura, que afecta el cerebro y la médula espinal y produce síntomas que incluyen rigidez muscular y espasmos.Ella misma había hablado de la enfermedad y cómo la enfrentaba durante 2022, cuando explicó por medio de un video en sus redes que sufría espasmos que afectaban tanto su capacidad para caminar como para cantar.