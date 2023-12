Demichelis le prende velas a Rondón, quien ya pidió irse del club

Rondón se quiere ir de River, mientras Demichelis lo piensa como titular | Foto: Laura Lescano

Demichelis va en busca de un nuevo trofeo para el "Millonario" | Foto: Alfredo Luna

Borja, disponible para el Trofeo de Campeones | Foto: Maximiliano Luna

El delantero venezolano Salomón Rondón, quien viene siendo titular pero expresó su deseo de rescindir el contrato, es la gran duda que mantiene el DT de River Plate, Martín Demichelis, de cara al Trofeo de Campeones, en el que enfrentará a Rosario Central el viernes en Santiago del Estero.Rondón le comunicó a la dirigencia su decisión de rescindir por problemas de adaptación de su familia a pesar de que le restan dos años de contrato, y desde el club le aseguraron que se van a analizar las ofertas o la cláusula de salida, que ronda los cinco millones de dólares.Por esta razón, la decisión de Demichelis es un tema clave de cara al equipo que jugará en la final del Trofeo de Campeones, ya que Rondón se convirtió en el delantero titular en la Copa de la Liga y lleva anotado media docena de goles.@foto"W@A favor del entrenador, hace dos semanas el colombiano Miguel Borja tiene el alta médica, tras el desgarro en el aductor derecho que le impidió estar disponible en cuartos y semifinal del torneo.La actitud de Rondón no cayó bien en la dirigencia, que se mostró sorprendida, mientras que el entrenador se lo veía venir: de todos modos Demichelis tiene que elegir si lo incluye en la final aunque pueda ser su despedida.De lo que están seguros en el club es que en las semanas que le restan a diciembre y en el inicio del 2024, habrá negociaciones y charlas para resolver un tema que no estaba en los planes del maganer, Enzo Francescoli, de cara al armado del plantel.En estas horas apareció desde España un interés de, que se ubica en la mitad de la tabla de la segunda división y se suma a los rumores deEl puesto de centrodelantero está en el centro del debate desde la salida de Lucas Beltrán (que pudo quedarse con la herencia de Julián Álvarez), y que tuvo una competencia entre Rondón y Borja luego de los octavos de final de la Copa Libertadores.En la Copa de la Liga Borja lleva 718 minutos, 9 partidos de titular, 4 de suplente y 6 goles; y Rondón sumó 576 minutos con 7 partidos de titular, 5 de suplentes y 6 goles, mientras que Facundo Colidio jugó dos partidos en los minutos finales en ese puesto.En caso de que Rondón se vaya, el club ya decidió subir a primera y llevar a la pretemporada al juvenil Agustín Ruberto, goleador del Mundial sub 17 realizado semanas atrás en Indonesia, y Demichelis va a probar con Colidio haciendo el trabajo que en su momento hicieron Beltrán y Álvarez.Ruberto, que estuvo en la lista de concentrados de la semifinal de la Copa de la Liga ante Central pero no quedó en el banco de suplentes, tiene chances el jueves de viajar, pero si firma la planilla debería salir alguno de los delanteros como Matías Súarez.Con este panorama el equipo trabajó este martes en el predio de Ezeiza con tareas técnicas y tácticas que van a ir definiendo el equipo para la final, que aún no está decidido y que se conocerá recién horas antes de la final del viernes a las 21.00.El posible equipo para jugar la final el próximo viernes en el estadio Madre de Ciudades sería con: Franco Armani; Sebastián Boselli, Paulo Díaz, Rogelio Funes Mori y Enzo Díaz; Enzo Pérez y Nicolás De la Cruz; Pablo Solari, Colidio y Esequiel Barco; Rondón o Borja.El equipo volvió a tener entre los jugadores con tareas diferenciadas a los lesionados Milton Casco, que fue operado de meniscos; a Bruno Zuculini, que padece una sinovitis; y a David Martínez, con un esguince de ligamento de rodilla.El plantel volverá al trabajo durante este miércoles en horario matutino, en el predio de Ezeiza, donde seguirá con la misma rutina para quedar concentrado y viajar el jueves por la tarde para el último partido del primer año de gestión de Demichelis.Luego de la licencia, entre el 4 y 5 de enero el equipo retomará los entrenamientos para realizar la pretemporada en Tampa, Estados Unidos, a la espera del inicio de la Copa de la Liga, a fines de enero, y la Copa Libertadores en el mes de abril.