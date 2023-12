Santiago del Estero apunta a los eventos deportivos y culturales para promover el turismo

Foto: Alfredo Luna

El subsecretario de Turismo de Santiago del Estero, Nelson Bravo, anticipó que la provincia reducirá el presupuesto orientado a la promoción de la actividad turística, en línea con lo dispuesto por el gobernador Gerardo Zamora en otras áreas del Estado, a la vez que destacó que esa decisión no mellará la continuidad de propuestas deportivas y culturales para sostener el crecimiento experimentado por el sector durante el año.Entrevistado por Télam Radio, Bravo sostuvo que la provincia bajará "un cambio" en materia promocional de la actividad turística, conforme a las medidas de restricción de partidas dispuestas por Zamora.En sintonía con esa decisión, el funcionario confirmó que Santiago del Estero "no tendrá presencia" en la edición 2024 de la Feria Internacional de Turismo (Fitur), que será realizada en Madrid, la capital española, hacia fines de enero próximo.En contrapartida,. Se trata, en la mirada del funcionario, de un encuentro que motorizará al turismo y activa la economía local."De un modo u otro estamos tratando de no bajar el ritmo en cuanto a eventos a realizar (en la provincia), a pesar de las medidas restrictivas que (en materia presupuestaria) se han tomado de la Nación y desde la provincia también", indicó.Al respecto, Bravo señaló que a partir de la actual coyuntura político económica la administración santiagueña estableció "algunas prioridades", entre ellas - dijo- los eventos deportivos y culturales., describió.