Huracán pedirá condiciones por la salida de Martínez y piensan en el sucesor

La dirigencia del "Globo" pide condiciones para liberrar a Diego Martínez | Foto: Osvaldo Fantón

🗣️ GARZÓN: "NO QUEREMOS SER UNA VIDRIERA, HURACÁN NO ES UN CLUB PARA ESTAR CUATRO MESES E IRSE"



El presidente del Globo se refirió a la salida de Diego Martínez del club y fue contundente con lo que pretende de los próximos entrenadores que asuman en el club. pic.twitter.com/2OgYjM2qsi — TyC Sports (@TyCSports) December 19, 2023

Facundo Sava, el apuntado como DT, si Martínez deja la institución | Foto: Archivo

El presidente de Huracán, David Garzón, confirmó este martes que pidió un resarcimiento económico para liberar al entrenador Diego Martínez y que después podrá avanzar con la llegada de Facundo Sava.. Estamos esperando que termine la desvinculación de Diego Martínez y acelerar. Ojalá lo podamos solucionar", manifestó Garzón en declaraciones a TyC Sports en la previa del sorteo de la Copa Argentina.Garzón explicó que para la desvinculación de Diego Martínez exigen el monto correspondiente a "la comisión" que se pagó por adelantado al momento de la firma y "los seis meses de contrato" restantes."Nosotros no tuvimos diálogo con Boca ni hubo discusión. Martínez me dijo que quería quedar libre por una supuesta oferta de Boca y nuestro pedido de resarcimiento es para el entrenador", detalló el titular del "globo"."Huracán no es un club para estar cuatro meses e irse. Somos un club grande que merece respeto", agregó Garzón, sin ocultar su fastidio por la situación.En este sentido, el dirigente aclaró que ese monto no se podría saldar con la deuda que mantiene el club de Parque Patricios con Boca por Franco Cristaldo."Huracán ya pagó por Cristaldo y solo quedan dos cuotas que saldaremos en su respectivo vencimiento", señaló.Por su parte, Garzón ratificó la intención de ejecutar la opción de compra por el chileno Rodrigo Echeverría, quien fue vinculado con el "xeneize" ante la inminente llegada de Martínez.