La provincia de Buenos Aires continúa con el operativo sanitario en Bahía Blanca

El administrador general de Vialidad bonaerense, Hernán Y Zurieta , aseguró este martes que el temporal que afectó gran parte de Bahía Blanca y zonas aledañas fue una situación "extrema y lamentablemente hubo víctimas fatales. Enseguida estuvimos en línea con el gobernador Axel Kicillof y con el ministro (de Infraestructura y Servicios Públicos) Gabriel Katopodis”. Explicó, en declaraciones a Radio Provincia, que el domingo "estábamos organizando cada uno desde sus áreas, y Vialidad mandó 9 camiones desde distintas zonas. Hicimos llegar los equipos que fueron parte del Comité de Crisis, para dar una mano y ser solidarios. De estas situaciones, se sale poniendo el hombro y trabajando, entendemos que un municipio no tiene herramientas para este tipo de soluciones, no hay manera de poder hacerse cargo, o que hay que hacer es estar a disposición", subrayó Hernán Y Zurieta . El funcionario puntualizó que también se desplegaron equipos en la localidad de Punta Alta y que en Bahía Blanca el tornado "hizo destrozos. Hoy está recuperándose, con más del 90% de las calles están transitables”.

El temporal provocó destrozos en silos, molinos y galpones en la provincia

La Bolsa de Cereales y Productos de Bahía Blanca señaló en un informe que "si bien la mayor parte de los cultivos de fina ya se encontraba trillada, el daño por vuelco y desgrane fue variable dependiendo la zona".



"El temporal del sábado que afectó principalmente a la zona sur y, en menor medida, al centro de la región de la Bolsa de Cereales ocasionó importantes pérdidas materiales como destrucción de silos, molinos, galpones y arboledas", agregó el informe al que tuvo acceso Télam.



También se indicó que Bahía Blanca, Coronel Rosales y Coronel Dorrego "fue la zona más afectada con vientos de hasta 160 kilómetros por hora", y que "si bien casi la totalidad de la superficie de trigo y cebada se había cosechado, quedaron lotes puntuales que fueron afectados con pérdidas". En ese sentido, se indicó que en el caso de la cebada fue entre "el 70 y 100% mientras que en el trigo de entre el 40 y 60%".



"Los lotes de cebada con alto potencial de rendimiento sufrieron vuelcos y desgrane parcial", agregó la entidad, al señalar que "los daños materiales fueron altamente significativos en esta zona".



En el caso de Tornquist, Saavedra, Puan, Adolfo Alsina, Coronel Pringles y Tres Arroyos, el documento sostuvo que "los vientos no fueron tan intensos y las precipitaciones oscilaron entre 40 y 60 milímetros". "Los cultivos no fueron tan afectados, aunque sí aquellos lotes de cebada de alto potencial que aún no se habían trillado", agregó la entidad.



En el distrito de Villarino, al sur de la provincia, la Bolsa expresó que "los cultivos de fina ya se habían perdido por la extrema sequía", y que se registraron "110 milímetros de lluvia que beneficiarían los lotes de pasturas destinados a la hacienda".



Sobre los efectos en el puerto de Bahía Blanca, el documento indicó que "se observan daños de diferentes magnitudes sobre las terminales portuarias" y que continúa la evaluación de daños y pérdidas. Además se está evaluando el estado del canal y balizamiento":