Bregman y Del Caño denunciaron a Espert por supuesta "apología del crimen"

Los diputados nacionales del PTS FIT-U Myriam Bregman y Nicolás del Caño denunciaron al también legislador José Luis Espert por supuesta, entre otros delitos, por un posteo en redes sociales en el que pidió "cárcel o bala" a los referentes de izquierda en medio de la polémica por el protocolo antipiquetes.La denuncia quedó radicada en el juzgado federal 7 a cargo de Sebastián Casanello, luego del sorteo en la Cámara Federal porteña, informaron fuentes judiciales.Bregman y Del Cañoe infracción a la ley antidiscriminatoria 23592En el texto de la presentación recordaron que el 14 de diciembre pasado y en respuesta a sendos posteos de ambos en la red social X (ex Twitter) contra el protocolo antipiquetes anunciado por el Gobierno nacional, Espert respondió con la frase "cárcel o bala"."En efecto, luego que la ministra de Seguridad Patricia Bullrich anunciara su `Protocolo de Orden Público´,por el cual dicho protocolo era incluso, contrario a la Constitución Nacional y a la legislación vigente", agregaron en la denuncia.Los diputados denunciantes advirtieron que "no puede entenderse la publicación de Espert como un simple exabrupto y mucho menos una simple opinión amparada por la libertad de expresión"."La afirmación de que los suscriptos deberíamos ser atacados a balazos, profundamente anti democrática por cierto", agregaron.La "amenaza y reivindicación de que para nosotros corresponde un ataque contra nuestras vidas de semejante magnitud es entendido por seguidores como una posibilidad avalada por un Diputado Nacional", sostuvieron.En ese sentido"Luego del atentado contra la exvicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, no es posible que no se encuentre el elemento subjetivo en Espert en relacióny de sus políticas represivas y contrarias a las libertades democráticas", afirmaron los diputados de izquierda.