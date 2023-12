Unicef pidió una tregua de Israel en Gaza para evitar la muerte de más niños palestinos

Para Unicef, las zonas no pueden ser llamadas seguras ni humanitarias cuando se "declaran unilateralmente" y no tiene recursos suficientes para sobrevivir

El caso de Dina

Barrios enteros de Gaza, donde los niños solían jugar e ir a la escuela, se han convertido en escombros.



Los niños y niñas necesitan un alto el fuego humanitario inmediato y duradero. Ahora. pic.twitter.com/KYNJ7yE5t8 — UNICEF en español (@unicefenespanol) December 19, 2023

Unicef pidió un alto el fuego humanitario en la ofensiva de Israel. Foto: AFP.

La higiene en Gaza

Días atrás, Unicef había indicado que más de 5.300 menores palestinos fallecieron en la Franja de Gaza desde el 7 de octubre pasado

El Fondo de Naciones Unidas para la Infanciaen la ofensiva de Israel en Franja de Gaza, donde dijo temer que la crisis humanitaria por la falta de alimentos, agua y saneamiento provoque más muertes de chicos palestinos que los bombardeos."Sin suficiente agua potable, alimentos y servicios sanitarios, que solo un alto el fuego humanitario puede lograr, las muertes infantiles a causa de enfermedades podrían superar a las de los bombardeos", expresó el vocero de Unicef, James Elder, en un mensaje en la red social X.El mensaje, acompañado de un informe titulado "Gaza: el lugar más peligroso del mundo para ser niño,palestino se refuerza cada día.En una rueda de prensa en Ginebra, Elder dijo a periodistas que en las últimas 48 horas fue bombardeado dos veces el hospital Al Nasser del sur de Gaza, que alberga a un gran número de niños que habían resultado heridos en combates.En ese hospital, ubicado en la localidad sureña de Khan Yunis,que perdió a toda su familia en un bombardeo en el que ella resultó herida y le amputaron una pierna, contó el vocero de Unicef.En una entrevista este fin de semana con Unicef, la joven, sin perder las esperanzas, había dicho que cuando fuera grande quería se abogada para poder "disfrutar" de sus derechos y "de los derechos de todos los niños", agregó Elder.Sin embargo,en un ataque israelí al Hospital Al Nasser, "un día después de compartir su historia de esperanza", contó el portavoz., no están seguros en los refugios, y ciertamente no están seguros en las llamadas zonas seguras", añadió.Para Unicef, esas zonas no pueden ser llamadas seguras ni humanitarias cuando se "declaran unilateralmente" y no tiene recursos suficientes para sobrevivir.“Estas llamadas zonas seguras solo lo son, no solo cuando están libres de bombardeos, sino cuando estas condiciones (alimentos, agua, medicinas, protección, saneamiento) también se cumplen", señaló el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia.Según Elder, actualmente"Se reubica a las familias en lugares donde no hay baños y decenas de miles de personas recurren a cubos o a defecar al aire libre. Y así, sin agua, ni saneamiento, ni refugio, estas llamadas zonas seguras se han convertido en zonas de enfermedades", alertó.Elder dijo que Unicef ha registrado, y 150.000 casos de enfermedades respiratorias agudas en civiles.En ese sentido, señaló que, con el aumento "vertiginoso" de la desnutrición en niños, las enfermedades diarreicas se están volviendo mortales.“Con tal escenario, y sin suficiente agua potable, alimentos y servicios sanitarios que solo un alto el fuego humanitario puede lograr, las muertes infantiles por enfermedades podrían superar a las de los bombardeos", insistió.Elderes "una cuestión de vida o muerte" para los niños del enclave palestino."Un alto el fuego inmediato y duradero es la única manera de poner fin a las matanzas y lesiones de niños, así como a las muertes infantiles por enfermedades, y permitir la entrega urgente de la ayuda que se necesita desesperadamente para salvar vidas”, afirmó.Días atrás, Unicef había indicado que más de 5.300 menores palestinos fallecieron en la Franja de Gaza desde el 7 de octubre pasado, cuando recrudeció el conflicto entre Israel y Hamas a partir del ataque terrorista perpetrado por el movimiento islamista palestino en territorio israelí.