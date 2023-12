Impuesto a las Ganancias: Weretilneck pidió compensación a las provincias

Foto: Marcelo Ochoa.

“No hay un solo gobernador que no entienda o asuma la situación de gravedad que estamos viviendo” Alberto Weretilneck

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, pidió que el Gobierno nacional establezca un mecanismo de compensación a las provincias, luego de que dejaran de recibir la coparticipación derivada del impuesto a las Ganancias.Weretilneck, previo al encuentro convocado por el presidente Javier Milei con los gobernadores de todo el país, indicó, al hablar por radio Rivadavia, que el tema de cómo compensar la merma de los ingresos que percibían las provincias por el impuesto a las Ganancias será la agenda principal del encuentro.“La reunión surge a partir del tema Ganancias, y todas las provincias hemos planteado que ese esfuerzo que hicimos tenía que ser recompuesto de alguna manera”, afirmó el mandatario patagónico.Weretilneck sugirió al respecto que“Me parece importante -agregó- que más allá de que se llegue a un acuerdo o no, que el Gobierno convoque a todos los gobernadores, hace a la construcción de un vínculo”.El mandatario patagónico agregó que “en nuestro caso, y también el de Neuquén y Chubut, creemos que no debe volver el impuesto a las Ganancias, y pedimos una compensación con la coparticipación de otro impuesto que hoy no está coparticipado con las provincias”.Al referirse a la situación macroeconómica, Weretilneck señaló que “no hay un solo gobernador que no entienda o asuma la situación de gravedad que estamos viviendo”.Sin embargo, aclaró que “las provincias no somos responsables de la situación macroeconómica a nivel nacional, la mayoría de las provincias tienen superávit”.El mandatario rionegrino sostuvo asimismo que dejar de recibir la coparticipación de GananciasPor último explicó que “cuando se hizo el anuncio de la eliminación de Ganancias, el acuerdo que había era quehacia las provincias del impuesto alo elcomo compensación por los fondos que se dejaban de percibir".