Adorni: "Queremos que mañana sea una jornada en absoluta paz"

"La decisión está tomada y es hacer cumplir la ley", dijo Adorni sobre la aplicación de protocolo VER VIDEO

"La decisión está tomada y es hacer cumplir la ley. Vamos a permitir la libre circulación. Tenemos la absoluta tranquilidad de que vamos a hacer todo para que se cumpla lo que el presidente (Javier) Milei viene pregonando desde la campaña"

Foto: Nacho Sánchez.

"La firma del DNU es inminente", dijo el portavoz presidencial Adorni adelantó este martes que es "inminente" la firma y difusión del decreto de necesidad y urgencia (DNU) que desregulará varios aspectos de la economía nacional.



"La firma del decreto es inminente. Entiendo que en las próximas horas van a tener alguna definición al respecto", dijo esta mañana Adorni en rueda de prensa en Casa de Gobierno.



Por otro lado, se refirió a la baja de las tasas de interés y recordó que las decisiones adoptadas por el Banco Central son tomadas por esa entidad y defendió esa independencia.



"Una de las cuestiones a las que estamos mal acostumbrados es a pensar que el Banco Central es una dependencia del Gobierno de turno. En tal sentido, las decisiones del BCRA son decisiones del BCRA", señaló el vocero durante la rueda de prensa.



La tasa de política monetaria pasó desde a ser la misma de los pases pasivos a un día de plazo, que desde el 13 de diciembre pasado fue establecida en el 100%, según definió el lunes el directorio del Banco Central (BCRA).



Estas medidas fueron adoptadas por el Directorio del BCRA con el propósito de "clarificar y simplificar la señal de tasa de política monetaria".



En ese sentido, Adorni reiteró que "las definiciones de política monetarias, tasas de interés, la tasa de referencia, son temas que atañen al BCRA".



Finalmente, ante otra consulta, se refirió a los cuestionamientos que pesan sobre el nombramiento de algunos funcionarios que proceden de la gestión privada.



"La ley de ética pública marca las incompatibilidades entre los funcionarios y el sector privado. Entendemos que cuando uno convoca gente idónea, viniendo del sector privado, tiene vinculación con empresas que puedan suponer una incompatibilidad, siempre y cuando se los beneficie (a los privados), cosa que no ocurre", aseveró.

"Si van a marchar, que es un derecho constitucional el de marchar háganlo como lo marca la ley y respetemos el protocolo de la resolución"

Foto: Nacho Sánchez.

La línea telefónica 134, creada para recibir denuncias, "tiene un equipo preparado para analizar los casos y actuar en consecuencia", aseguró Adorni, y reiteró que "no se les a cortar el plan"

Foto: Nacho Sánchez.

"Se le va a pedir a los gobernadores reducir al extremo el gasto político", dice Adorni VER VIDEO

Milei planteará a los gobernadores "la reducción al extremo del gasto político" Durante su conferencia de prensa, Adorni anticipó que en la reunión que el presidente Javier Milei con los gobernadores se les transmitirá "la imperiosa necesidad de tomar las medidas necesarias para apuntar a la madre de todas las batallas, que es el déficit fiscal cero y la reducción al extremo del gasto político".



"Se va a invitar a los gobernadores a terminar con gastos superfluos y privilegios", señaló Adorni en rueda de prensa en Casa de Gobierno.



El presidente Javier Milei se reúne en la Casa Rosada con los mandatarios provinciales, en un encuentro que será "a agenda abierta" y en la cual se espera que el jefe de Estado fundamente las medidas que adoptó hasta el momento.



"La cuestión de esta reunión será transmitir la necesidad de tomar medidas para apuntar a lo que nosotros llamamos como 'la madre de todas las batallas' que es el déficit fiscal cero y la reducción al extremo del gasto político, invitando a los gobernadores a eliminar gastos superfluos que no hacen más que el beneficio de unos pocos en detrimento de todos", señaló el vocero presidencial.



Respecto de la relación con las provincias y consultado por el pedido realizado por el Gobierno bonaerense para que Nación disponga de 10.000 millones de pesos para asistir a las víctimas del tornado que afectó con especial ferocidad a Bahía Blanca, Adorni dijo que se "evaluará cuáles son los recursos disponibles" pero reiteró el eslogan lanzado por el presidente durante su asunción: "Plata no hay", disparó.



Sobre la reunión se estima que los gobernadores le solicitarán al Presidente que explique las medidas legislativas que enviará en las próximas horas al Congreso.



Otro de los temas que podría abordar Milei en este encuentro es el de la reforma política, teniendo en cuenta que podría enviar al Parlamento la eliminación de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) y la adopción de la boleta única, en línea con lo que ya planteó el ministro del Interior, Guillermo Francos.



El Presidente estará acompañado por el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el ministro Francos, en una reunión que contará con la presencia de todos los gobernadores.



Esta será la primera reunión oficial que mantendrá Milei con los gobernadores, a nueve días de su asunción.



El portavoz presidencial, Manuel Adorni, afirmó que el Gobierno nacional quiere que este miércoles "sea una jornada en absoluta paz" y, que marchará a la tarde desde el Congreso hacia la Plaza de Mayo, en el marco de un nuevo"Mañana queremos tener una jornada en absoluta paz. La Argentina tiene que acostumbrarse a una normalidad tan simple como el del estricto cumplimiento de la ley", insistió Adorni en la conferencia de prensa que ofreció en la Casa Rosada al término de una nueva reunión de Gabinete encabezada por el presidente Javier Milei.Al respecto, el vocero presidencial ratificó que", tal como ratificó el lunes la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello , y reiteró que la línea telefónica 134 estará abierta para "recibir denuncias de aquellos que se sientan amenazados por un intermediario".Adorni reafirmó que, para el Gobierno nacional, la "decisión está tomada y es hacer cumplir la ley" en relación al protocolo de orden público dispuesto por el Gobierno nacional, que será aplicado mañana por primera vez durante la movilización prevista por la Unidad Piquetera que marchará desde las 16, en el Congreso a la Plaza de Mayo."La decisión está tomada y es hacer cumplir la ley.. Tenemos la absoluta tranquilidad de que vamos a hacer todo para que se cumpla lo que el presidente (Javier) Milei viene pregonando desde la campaña", sostuvo en la conferencia de prensa de hoy.Al respecto, el funcionario sostuvo que"No solo en la avenida 9 de Julio que es la foto típica y donde tenemos un gran problema con los piquetes, si no con el resto del país.", remarcó.El vocero afirmó que "los argentino vienen de una lógica de 20 años, y un poquito más también, de haberse"."No eran de los que queríamos ir a trabajar o simplemente de los que queríamos pasear sin que el tránsito se interrumpa o sin que se nos impida el paso", apuntó.Además, dijo que "no solo se le va a quitar el plan a los que las fuerzas de seguridad detengan en virtud del incumplimiento de la ley sino a todos aquellos que se los identifique mientras se cortan las vías de circulación".En esa dirección, reafirmó que el Gobierno "quiere llevarles tranquilidad en el sentido de que, como anunció Pettovello ayer (por el lunes),, donde el intermediario aprovechaba para hacer negocio con cada uno de los que reciben un plan social".Lo mismo, agregó, si hay "alguien que los amenace con el 'si van a la marcha no se les va a quitar el plan' o, por la negativa, 'si no van a la marcha se les va a quitar el plan".Finalmente, reafirmó que el Gobierno "no está dispuesto a que el puntero, el intermediario, el dueño de la organización o quien sea haga un negocio propio o le quite al que más lo necesita" y agregó: