El gobierno bonaerense no aplicará el protocolo anunciado por Patricia Bullrich

Las causas detrás del conflicto

El Gobierno bonaerense no aplicará el protocolo de mantenimiento del orden público para evitar cortes de calles anunciado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, quien consideró que la medida "criminaliza la protesta"., dijo el funcionario a radio La Red.No obstante, aclaró: "A nosotros no nos han solicitado que apliquemos el protocolo de orden público. Creemos que criminaliza la protesta".Además, si bien reconoció que las movilizaciones tiene que tener "cierto orden", dijo que el conjunto de disposiciones anunciado por el Ejecutivo nacional "sobrepasa un límite establecido durante todos estos años de democracia".Consultado respecto de la decisión del Gobierno de Javier Milei de quitar los planes sociales a quienes cortan calles, Bianco respondió que esas prestaciones se deben hacer efectivas si los beneficiarios de los programas "cumplen con sus obligaciones"."Nosotros junto con los municipios y las cooperativas siempre trabajamos con estos programas que tienen un objetivo darle un ingreso a aquellas personas que cumplen una función reciban lo que corresponde", añadió.Por su parte, el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, consideró que el Gobierno de la provincia de Buenos Aires sabe "cómo restaurar el orden en el marco del estado de derecho" sin necesidad de apelar al protocolo de mantenimiento del orden público dispuesto por la cartera de Seguridad nacional.En declaraciones formuladas a Radio 10, el funcionario explicó que "en los últimos cuatro años la gestión trabaja con un método muy específico que dio resultados"."Recordemos que el exministro Sergio Berni supo cómo despejar la autopista Buenos Aires-La Plata con nuestra forma de trabajar. El protocolo atañe a las fuerzas federales y es una decisión de otro ámbito de competencia", remarcó Alonso.Cuando se le consultó en la entrevista sobre cuál era su opinión sobre el protocolo de orden público, el ministro respondió que primero se debe "esperar a ver qué ocurre"., describió.Luego, dijo que a su modo de ver "el orden surge de la gestión del conflicto" y fundamentó: "Para nosotros el orden es importante, pero resolver las causas que están detrás del conflicto también lo es".Posteriormente, Alonso contó que conversó "con las autoridades del Ministerio de Seguridad" de la Nación, con quienes coincidieron "en que el punto más crítico" de la problemática del delito tiene que ver con lucha contra el narcotráfico y con la prevención, para evitar que maten a una persona por un celular o una cartera".Al respecto, sostuvo que "la preocupación de los bonaerenses pasa por la violencia que genera el narcomenudeo y la violencia lesiva, no es que tienen preocupación por los piquetes".Finalmente, resaltó que se trabaja y se coordina "muy bien con Nación" y ejemplificó: "Pedimos ayuda ante el temporal en Bahía Blanca y el respaldo estuvo"."Destaco que estamos construyendo una coordinación que nos permite trabajar juntos. Tenemos la obligación legal y el mandato popular de establecer todos los acuerdos que podamos para mitigar el delito en la provincia y es lo que vamos a hacer", señaló y concluyó: "No podemos generar un enfrentamiento que impida fortalecer la seguridad".