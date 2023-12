Francisco Cerúndolo: "Estar entre los 10 mejores es lo más desafiante para 2024"

Champions!! Thanks guys, let’s go Team World 🌍❤️ Back 2 back 🔴🏆 pic.twitter.com/1ov9lDTRIq — Francisco Cerúndolo (@FranCerundolo) September 25, 2023

Francisco Cerúndolo,, al que consideró "el mejor de su carrera" y se trazó como "un objetivo principal y más difícil, meterse dentro del top ten" en 2024."Este fue mi mejor año tenístico, pero igualmente el próximo me gustaría seguir creciendo, un objetivo principal y más difícil sería meterme entre los 10 mejores del mundo", comentó Cerúndolo, de 25 años, en una entrevista que concedió a Télam.cuando se alzó con el trofeo en Eastbourne, Inglaterra, para apoderarse de un título sobre césped, algo que un tenista argentino había logrado por última vez hace 28 años."El año que viene me gustaría seguir creciendo, estoy 20 del mundo y vengo haciéndolo año tras año. Sé que es muy difícil avanzar todos los años porque ya son muy reducidas las posiciones en el ranking, pero estar entre los 10 mejores es lo más desafiante que voy a tener para 2024", subrayó el tenista, quien también había conquistado el ATP sueco de Bastad en 2022.La evolución de Cerúndolo fue reconocida la semana pasada cuandoy además, logró la estatuilla de plata por ser el tenista del país que mejor se desempeñó este año según la Asociación Argentina de Tenis, superando a Sebastián Báez, Facundo Díaz Acosta y a la pergaminense Julia Riera,"Para el próximo año me pondré nuevos objetivos, más desafíos, quiero mejorar mi juego para seguir creciendo", añadió "Fran", hermano mayor de Juan Manuel Cerúndolo, ubicado en el puesto 120 del ranking mundial de la ATP."Este fue mi mejor año tenístico hasta ahora, porque 2022 también fue tremendo para mi, pero éste fue superior a todos. Fue muy desafiante pero estoy muy contento con todo lo que logré", analizó en la entrevista con Télam, y luego recordó su victoria sobre el césped de Eastbourne,El tenista porteño le ganó la final del torneo británico a un rival que también protagonizó una gran temporada como el estadounidense Tommy Paul, 13 del planeta, por 6-4, 1-6 y 6-4.El argentino también tomó parte del equipo denominado Resto del Mundo que conquistó la Laver Cup tras imponerse sobre la formación de Europa y se mostró muy activo en la Copa Davis liderando a Argentina en las dos series que se jugaron este año.En la primera, en febrero, Argentina perdió en la ciudad de Espoo con Finlandia por 3-1 en los Qualifiers y no pudo avanzar a las Finales de la Davis, y en la segunda, en septiembre en Buenos Aires, con victoria sobre Lituania por 4-0 que permitió mantener la categoría."Este año me propuse muchos objetivos y los pude cumplir todos, es algo lindo poder ir alcanzando las metas que uno se va proponiendo. Es bueno también tener desafíos para impulsarte a seguir creciendo y este año eso se me dio bastante bien", agregó "Fran".Algunos resultados destacados a lo largo del año, para Cerúndolo fueron llegar a la final del ATP 250 de Lyon, Francia, donde perdió con el local Arthur Fils, también logró alcanzar los cuartos de final en el Masters 1000 de Miami, de los Estados Unidos, y Roma, de Italia, y por último, llegó a los octavos de final en el Roland Garros, de Francia."El año que viene los Juegos Olímpicos van a ser algo principal, me encantaría poder traer una medalla", confesó Cerúndolo, en alusión a París 2024.El tenis en los Juegos se jugará en el mítico escenario de Roland Garros desde el 27 de julio hasta el 4 de agosto de 2024."Siempre que juego para Argentina lo vivo mucho y lo siento muy diferente a todo lo que hago durante el año. Ojalá que en París pueda tener una linda semana y darle una medalla a mi país, espero hacerlo bien en el caso de que me toque participar", concluyó Cerúndolo.El argentino comenzará el 2024 en el ATP 250 de Hong Kong, sobre superficie rápida, que se jugará desde el 1 al 7 de enero y repartirá premios por un total de 739.945 dólares.Luego de su muy buen año y lejos de conformarse "Fran" desea apuntar más alto en la próxima temporada y con esa ilusión decidió sumar a su equipo de trabajo al coach más exitoso del tenis argentino: Franco Davin, el que llevó a Gastón Gaudio a ganar Roland Garros en 2004 y a Juan Martín del Potro a conquistar el US Open 2009.Cerúndolo acordó con Davin, radicado desde hace muchos años en Miami, que únicamente lo acompañará en los Grand Slam y Masters 1000, mientras que el resto de los torneos seguirá acompañado por los entrenadores Kevin Konfederak y Nicolás Pastor.