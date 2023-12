A horas de la movilización por el 20 de diciembre, cuestionan el protocolo "antipiquete"

Foto: prensa

"No hacía falta llamar a movilizar, ni agitar con alma y vida, porque cuando la comida y el salario quedan a contramano, más temprano que tarde viene la ola, el piquete y la cacerola" Juan Grabois

"El protocolo antipiquetes nos coloca a las puertas de una etapa no democrática de la Argentina. Pareciera que algunos sectores sociales pueden protestar y otros no. Garantizar la paz social es responsabilidad de los gobiernos" Rodolfo Aguiar

Unas 1.700 organizaciones denunciaron al protocolo de orden público ante CIDH y ONU Más de 1700 organizaciones sindicales, sociales, de derechos humanos, estudiantiles y políticas denunciaron ante la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el protocolo de orden público dispuesto por el Gobierno nacional y solicitaron el "cese" de su aplicación, que tendrá mañana su primera prueba en el marco de la movilización convocada por la Unidad Piquetera, en coincidencia con el aniversario del estallido social de diciembre de 2001.



"Junto a centrales sindicales, movimientos sociales, organismos de derechos humanos y cientos de organizaciones sociales, gremiales, estudiantiles y políticas, pedimos a los mecanismos internacionales que exijan al Estado argentino que cese la aplicación de las medidas que buscan impedir y reprimir las manifestaciones públicas. Las presentaciones también fueron acompañadas por más de 15.000 firmas individuales", informó el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).



Entre los solicitantes se encuentran la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular-UTEP, la Ctep, ATE Nacional, Somos Barios de Pie, Polo Obrero, Patria Grande, Partido Obrero y Nuevo Encuentro.



Según se precisó, se enviaron "dos comunicaciones a los procedimientos especiales de la ONU y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, respectivamente, denunciando el nuevo protocolo" presentado días atrás por la ministra Bullrich y oficializado luego con la publicación de la Resolución 943/2023 de la cartera de Seguridad en el Boletín Oficial.



Las presentaciones -realizadas ante la CIDH y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh)- cuentan con el respaldo de 1.700 firmas de centrales sindicales, movimientos sociales, organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, gremiales, ambientales, de los pueblos indígenas, migrantes, transfeministas, religiosas, colectivos de infancias, estudiantiles y políticos.



Además, las cartas fueron acompañadas por más de 15 mil firmas que apoyaron la presentación a título personal.



En los escritos, se advierte que "la mayoría de las disposiciones fijan pautas de actuación policial y estatal que son incompatibles con los derechos a la libre reunión y asociación, a la libertad de expresión y a la protesta social, reconocidos tanto en normas locales, como en la Constitución Nacional y en los tratados y estándares internacionales de derechos humanos".



"El protocolo establece que cualquier manifestación que se realice con cortes de calles o rutas constituye la comisión de un delito en flagrancia y habilita la actuación de las fuerzas de seguridad para desalojar o dispersar la protesta. A su vez, contiene disposiciones para recabar información y luego criminalizar, perseguir y estigmatizar a los líderes y participantes de manifestaciones públicas y a las organizaciones políticas, sociales y sindicales involucradas", añadieron en la denuncia.



Asimismo, se solicitó al organismo dependiente de la ONU y a la CIDH que "manifiesten públicamente y ante el Estado argentino la preocupación por este protocolo, el cual también afecta los derechos a la vida, integridad personal y seguridad de quienes ejerzan el derecho a la protesta".



En la carta a la CIDH se pidió que se adopte las medidas necesarias para “hacer cesar la aplicación del protocolo y evitar la aprobación de otras normativas que buscan coartar o limitar la protesta social sin perspectiva de derecho internacional de los derechos humanos”.



En tanto, el escrito presentado ante la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACNUDH) fue dirigido en particular al Relator Especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Clément Nyaletsossi Voule, y a la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Mary Lawlor.



"Les solicitamos que exijan al Estado argentino que derogue el protocolo y garantice el derecho a la protesta y los derechos a la vida, la integridad personal y la seguridad de quienes se manifiestan", finalizaron en la denuncia.

Recurso de amparo para declarar la inconstitucionalidad del protocolo Un abogado presentó ante la Justicia un recurso de amparo solicitando la declaración de inconstitucionalidad del protocolo de mantenimiento del orden público para evitar cortes de calles dispuesto por el Gobierno nacional, al tiempo que solicitó una medida cautelar para suspenderlo en forma "inmediata". La presentación realizada por el letrado Daniel Valmaggia recayó en el juzgado Contencioso Administrativo Número 3 a cargo de Santiago Carrillo. "Realicé la presentación por propio derecho, como ciudadano que quiere manifestarse en forma pacífica, porque virtualmente con el protocolo se está declarando un Estado de Sitio al pulverizar los artículos 14, 14 bis y 16 de la Constitución Nacional, que refieren al libre derecho a reunirse, a peticionar ante las autoridades. Además, lo que hace la normativa es darle a las fuerzas de seguridad el control operacional de la prohibición de la reunión con fines pacíficos", explicó Valmaggia en declaraciones a Télam. El pedido ante la Justicia se realiza un día antes de la primera movilización contra el Gobierno de Javier Milei, que realizará mañana la Unidad Piquetera, en coincidencia con un nuevo aniversario de las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001 que derivaron en la renuncia del expresidente Fernando de la Rúa. Para el abogado, "la justicia debería resolver rápidamente, entre hoy y mañana" las presentaciones realizadas y en particular, la cautelar. "Lo que hace el Ministerio de Seguridad es criminalizarme por el solo hecho de participar en las protestas", añadió Valmaggia y sumó que "según lo que está establecido en el protocolo, en cuanto me reúna con las personas que vayan a protestar o a hacerse oír, me tildan de delincuente y me pueden detener". En este sentido, explicó que "de esta forma pierdo automáticamente los derechos constitucionales en un marco donde se la da total discrecionalidad a las fuerzas para que actúen, ya que la normativa es muy amplia". "Cada fuerza puede hacer lo que quiera porque no hay nada definido, es decir, puede aplicarlo según su criterio y ya sabemos que cuando a las fuerzas no se le dan instrucciones precisas tenemos casos como el de (Santiago) Maldonado que sucedió bajo la misma gestión de (Patricia) Bullrich, o el de (Rafael) Nahuel, entre otros", afirmó. La medida cautelar solicitada por Valmaggia tiene que ver con que "ante los anuncios de manifestaciones y marchas, inclusive las rondas de las Madres de Plaza de Mayo, se dicte una medida de suspensión de protocolo, así como un planteo la inconstitucionalidad porque lo que hace la normativa es destruir los derechos y garantías establecidos en la Constitución Nacional". Según explicó, "el artículo 99 en su inciso 3 le impide al Poder Ejecutivo legislar en materia penal y lo que hace de facto el protocolo es modificar el articulo 194 del Código Penal que sanciona el tema de los cortes o la libre circulación de los medios de transporte". "Justamente el espíritu del artículo 194 es contrario a lo que dice el protocolo. No habla de los que protestan porque no tienen comida o porque están en la pobreza como es el caso de la gente que va a ir a movilizarse, además el protocolo discrimina entre la circulación de los que supuestamente quieren ir a trabajar y entre los que quieren manifestarse", indicó. "Además esta discriminación parte de la falacia de que el que quiere ir a trabajar no puede hacerlo cuando siempre existen vías alternativas. Es decir, a los que protestan se los pude encarcelar y a los que dicen que van a trabajar, se los deja circular", finalizó Valmaggia.

