El miércoles se concretará la primera licitación de deuda con Caputo al frente de Economía

Ministerio de Economía / Foto: Archivo.

El Ministerio de Economía ofrecerá el miércoles, dos de ellos atados a la variación del índice de precios, en lo que será la primera licitación de deuda tras la asunción de Luis Caputo al frente de la cartera.A este títuloy que son un(inflación) más una sobre tasa del 4,35% a pagar el 24 de febrero del 2025 y otro de características similares, pero con un adicional del 2% y vencimiento previsto para el 9 de noviembre del 2026.La recepción de las ofertas de todos los instrumentos comenzará a las 10:00 y finalizará a las 15:00 del miércoles 20 de diciembre.La licitación de los instrumentos detallados se realizará mediante indicación de precio yLa deuda del Estado nacional alcanzaba en noviembre, último mes pleno de la administración de Alberto Fernández, a u$s 422.825 millones.Así lo informó el Ministerio de Economía que dio cuenta que el 38% de la deuda pagadera en “pesos”, mientras que el 62% restante se encuentra en moneda extranjera.Solo con respecto a octubre, los compromisos aumentaron u$s 6.014 millones, o el equivalente a al 1,44 % mensual.Esta variación se explica por la disminución de la deuda en moneda extranjera en u$s 2.856 millones y el aumento de la nominada en pesos por un monto equivalente a u$s 8.870 millones.