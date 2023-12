Petri saludó al personal de la base antártica Esperanza en su 68° aniversario

El ministro de Defensa Luis Petri saludó al personal de una base antártica y se reunión con el jefe de la Fuerza Aérea / Foto: Prensa Ministerio de Defensa.

"El agradecimiento no es solo de este Ministerio, es también el sentimiento de todos los argentinos. Les mando un gran abrazo y ¡Viva la Patria!" Luis Petri

Petri felicitó al personal de la Base Esperanza y le expresó el orgullo de todos los argentinos por su tarea / Foto: Ministerio de Defensa.

La base Esperanza fue inaugurada en 1952 por el capitán Jorge Leal "con la premisa de construir un poblado habitado por familias que consolidara los derechos soberanos de Argentina sobre su territorio antártico".

y mantuvo una reunión con el jefe la Fuerza Aérea, brigadier general Xavier Julián Isaac, en el Edificio Cóndor, donde firmó el acta de visitas por primera vez.agradeció a los habitantes el "esfuerzo que hacen día a día" y les expresó su "orgullo" en nombre de "todos los argentinos"."Quiero felicitarlos por el aniversario de la base,, saludó Petri a través de una videollamada con el jefe de la base, el teniente coronel Gustavo Cordero, y un grupo de jóvenes que estudian en "el establecimiento educativo más austral del país", informó Defensa.Petri recordó el aniversario de la base y les pidió a los jóvenes que hace un año residen en la Base Esperanza que "le cuenten su experiencia de vida allí", una de las trece bases que tiene la Argentina en el continente blanco.Durante la conversación les aseguró: "Sepan que nos emociona lo que están haciendo en la Antártida, que nos sentimos orgullosos de ustedes, que les agradecemos por todo el esfuerzo que sé que hacen día a día y el empeño que ponen"."El agradecimiento no es solo de este Ministerio, es también el sentimiento de todos los argentinos. Les mando un gran abrazo y ¡Viva la Patria!", expresó el ministro en su mensaje distribuido en un comunicado.de las Fuerzas Armadas, personal civil de la Fuerza Aérea Argentina y niños y adolescentes que cursan su secundario, su primaria, su jardín y hasta tenemos una sala maternal que no está en uso para esta dotación".explicó Cordero, y destacó que la base está ocupada "no solo con personal civil y militar, sino también con personal del Servicio Meteorológico Nacional, con personal docente del Ministerio de Educación de Tierra del Fuego y también contamos con un sacerdote católico".Durante la comunicación, los alumnos Kiara Alegre, Sofía Pereyra, Emanuel Pereyra y Estéfano Cordero expresaron al ministro "su entusiasmo" por formar parte del programa radial "Jóvenes de la Antártida" que desde la base Esperanza se emite desde LRA 36 Radio Nacional Arcángel San Gabriel.Según se informó,"con la premisa de construir un poblado habitado por familias que consolidara los derechos soberanos de Argentina sobre su territorio antártico, y a diferencia de otras funciona allí un sistema de viviendas, cada una independiente para cada miembro de la dotación que es acompañado por su familia", informó Defensa.Es una de las siete bases permanentes, junto cony firmó el acta de visitas por primera vez luego de recibir un informe sobre las capacidades aéreas e indicar las directivas de trabajo orientadas a los ejes operativos de su gestión.Luego de la recorrida por las instalaciones incluida la sala gesta de Malvinas "Sentimiento Vivo" que presenta los hitos de las Fuerza Aérea Argentina en el conflicto de las Islas en 1982, el ministro Petri recibió "una exposición relacionada con los temas institucionales más trascendentes y la situación general de la Fuerza Aérea Argentina" y se interiorizó acerca de los "desafíos y proyectos que la Fuerza Aérea tiene previstos para el futuro", se informó en un comunicado."El personal y material de la Fuerza Aérea tienen una relevante tarea en el resguardo de la soberanía nacional en el espacio aéreo, y cumplen un rol importante en la vigilancia y control del territorio. Asimismo, a través del Sistema Nacional de Vigilancia y Control Aeroespacial (SINVICA) efectúan el control de todos los movimientos en el espacio aéreo de jurisdicción nacional", agregó el informe.