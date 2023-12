Kicillof pedirá a Milei la continuidad de la obra pública

Kicillof lleva al presidente Milei una larga lista de pedidos. (Foto: Eva Cabrera(Archivo Télam)

Entre los principales trabajos, destacan las 150 nuevas escuelas ya en construcción, la creación de más centros de atención primaria de la salud y de parques industriales, las mejoras en caminos rurales y -sobre todo- el último tramo de la obra del Río Salado

El gobernador de la provincia de Buenos Aires,, pedirá este martes al presidentelos fondos para continuar con las obras públicas en marcha en territorio bonaerense, que mantenga los giros complementarios a la coparticipación federal de impuestos y ayuda para los municipios afectados por el temporal.Fuentes cercanas al mandatario bonaerense explicaron a Télam que en el encuentro que mantendrán desde las 12 en la Casa Rosada, Kicillof "planteará la necesidad de mantener el envío de recursos para poder continuar con la obra pública".A la vez, el gobernador reiterará el pedido de ayuda que hizo este lunes ante el Gobierno nacional pararegistrado el fin de semana que provocó voladuras de techos, caída de árboles, daños en viviendas e instituciones, muertos y heridos.Por otro lado, Kicillof. "Hasta ahora, de la totalidad de las transferencias no automáticas, la provincia de Buenos Aires recibió el 40%. No es casualidad: tenemos el 40% de la población del país, el 50% de la producción y aportamos 40% a la recaudación", graficaron las fuentes del Poder Ejecutivo bonaerense.Aclararon que, además, Buenos Aires es la provincia quey la segunda provincia en menor cantidad de trabajadores estatales por habitante después de Córdoba".Así, expusieron que se pedirá que se mantengan los recursos que se giran en concepto del Fondo de Seguridad, la actualización por inflación del Consenso Fiscal, el Convenio Anual por Comedores y el dinero del programa MESA, entre otros, dado que "se trata de recursos esenciales para sostener servicios básicos para los ciudadanos".Paralelamentey propondrá "sustituir o compensar" el impacto que tuvo esa medida en la masa de la coparticipación con otros instrumentos o alternativas.Para Kicillof, se debe analizaro coparticipar el aumento de las retenciones agropecuarias anunciadas por el ministro de Economía, Luis Caputo.En simultáneo, en el Gabinete provincial consideraron que si la administración nacional insistiera con restablecer Ganancias, pedirán que sea sólo para los salarios más altos y no para la cuarta categoría.