Gobierno y oposición intercambiaron críticas tras el fracaso de la nueva Constitución

Gobierno y oposición intercambian críticas en Chile tras fracaso de proyecto de nueva Constitución

Kast culpó al Gobierno por el fracaso de la nueva Constitución. Foto: AFP

El nuevo proyecto,y especialistas dijeron que el fracaso del plebiscito del domingo y del de 2022 podría obedecer a que las versiones de la Constitución eran o muy de derecha o muy de izquierda y no apelaban a amplios sectores de votantes independientes.del fracaso del nuevo proyecto constitucional porquea periodistas sobre el Ejecutivo de Boric, luego de que el presidente de izquierda hiciera activa campaña por el proyecto constitucional progresista rechazado en plebiscito en septiembre del año pasado pero evitara, en este segundo caso, manifestarse a favor o en contra de la nueva versión.La respuesta del Gobierno llegó rápidamente a través de la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien cuestionó las declaraciones de Kast y le reprochó echar culpas sin reconocer errores.a Radio Cooperativa.Tohá volvió a remarcar que, y que el tema quedaba cerrado por el momento."No hay hoy día ninguna agenda, ninguna conversación y lo que está claro, que está archidicho por todos y reafirmado este domingo por el presidente, es que un nuevo proceso constitucional está descartado", enfatizó Tohá., en el poder desde marzo de 2022, no hizo este lunes declaraciones, pero el domingo por la noche dijo que los dos procesos fracasadosEl presidente invitó a "abandonar las trincheras y la imposición de visiones parciales" para atender los problemas prioritarios que apremian a los chilenos y, con una metáfora futbolística, pidió "pelota al piso, humildad y trabajo".Beatriz Hevia, expresidenta del Consejo Constitucional y que estaba a favor de la aprobación de la nueva versión, afirmó este lunes que el texto era “transversal” y señaló que “la voluntad de la izquierda fue ni siquiera mantener el texto vigente en la Constitución de hoy”.La opción de desaprobar, informó la autoridad electoral, escrutado un 99,97% de las más de 39.728 mesas dispuestas para el plebiscito.Chile se rige por una Constitución promulgada en 1980 en plena dictadura de Pinochet (1973-1990), que tuvo una importante reforma en 2005 durante el gobierno del presidente Ricardo Lagos.Sin embargo, su eliminación y reemplazo fue el centro de los reclamos ciudadanos durante una violenta ola de protestas, duramente reprimida, que en octubre de 2019 puso en cuestión todo el modelo social y económico chileno.Este llamado "estallido social" derivó en un primer proceso constitucional luego de que el 78% de los ciudadanos votara a favor de cambiar la Constitución en una consulta celebrada en octubre de 2020.Aquel fallido proyecto habría ampliado el derecho al aborto, otorgado más soberanía a los pueblos indígenas y consagrado un número histórico de derechos, entre ellos a la vivienda, el acceso a Internet, al aire limpio y la atención “desde el nacimiento hasta la muerte”.Para, académica de la Facultad de Ciencias Sociales e Historia de la Universidad Diego Portales (UDP),Las propuestas, dijo Nerea a Télam.“Tuvimos dos casos bien puntuales, donde una propuesta estuvo marcada por la izquierda, otra por la derecha. Bastante, digamos, identitarias una y otra con su sector. Y la pregunta que queda es, bueno, ¿dónde queda el votante medio?, se preguntó.Palma dijo que los dos rechazos no significaban que los proceso habían legitimado la actual Constitución pinochetista, ya que en el plebiscito de 2020 “un 80% de las personas que votó indicó que quería cambiar la Constitución” y en estas últimas votaciones las personas han rechazado borradores.