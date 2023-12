Un año de la tercera: de la "locura más hermosa" de Messi al "no habrá nada igual" de Scaloni

El capitán Lionel Messi y el entrenador Lionel Scaloni, máximos referentes del seleccionado campeón del mundo en Qatar 2022, celebraron este lunes el primer aniversario de la tercera estrella del fútbol argentino.Los protagonistas de la gesta histórica del 18 de diciembre de 2022 en el estadio Lusail de DohaEl capitán del seleccionado argentino, Lionel Messi, definió el título como "la locura más hermosa" de su carrera a la que solo le faltaba una Copa del Mundo para ser completa.Con un texto corto y una serie de imágenes inéditas, el mejor jugador del Mundial compartió los "recuerdos inolvidables que quedarán para toda la vida".En pocas horas,Pese a no ser un usuario activo de las redes sociales, el director técnico del seleccionado nacional, Lionel Scaloni, también se sumó a la celebración."Feliz aniversario argentinos y argentinas, no hay nada más lindo que ver a tu gente feliz", expresó el conductor de la "Scaloneta" junto a una emotiva foto de sus padres.El santafesino que se metió en la historia de los entrenadores campeones del mundo junto a César Luis Menotti y Carlos Salvador Bilardo también le agradeció a su "cuerpo técnico, jugadores, dirigentes y a toda la delegación por hacer posible que el sueño sea realidad". "Esta es la alegría más grande de mi vida, no habrá nada igual", afirmó Scaloni.en el primer aniversario de la "mejor final de la historia", tal como la catalogó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino., señaló el "Fideo", autor de uno de los goles más lindos de la historia de los Mundiales.De Paul, fiel ladero de Messi y el "motorcito" de la Selección, escribió: "Como no emocionarse viendo tantos recuerdos... Un 18 de diciembre fue el día más increíble de nuestras vidas. Feliz aniversario a cada uno de ustedes y gracias por hacerme volver un ratito a ese día que tan feliz fui".Otamendi, líder de la defensa argentina en el Mundial, remarcó que ser campeones mundiales será "para siempre".Uno de los integrantes de la "vieja guardia" del seleccionado admitió su "orgullo" por "haber sido parte" de un "hermoso grupo" que llegó a la gloria en Medio Oriente.e alusivo al primer aniversario de la tercera estrella mundial para el fútbol nacional."A un año de la estrella más soñada. A un año del abrazo eterno. A un año de la copa que unió a todo el pueblo argentino. Salud, campeones del mundo", publicó "Chiqui" exactamente a las 00:00 del 18 de diciembre.Durante el día, cada uno de los 26 campeones del Mundo que quedaron grabados en la historia fueron sumándose a la conmemoración por el primer aniversario.Incluso, entre los usuarios, llamó la atención la aparición deCon un posteo sin imágenes grupales y limitado para los comentarios, el experimentado futbolista, que atraviesa una sanción por doping., remarcó el futbolista surgido de Arsenal.La fecha no pasó desapercibida para Francia, el otro protagonista de la final que también marcó el fin de una época ya que fue la última edición del formato con 32 seleccionados.La prensa francesa recordó la definición en el icónico estadio Lusail y hasta la cuenta oficial del seleccionado (@equipedefrance) publicó un carrete de fotos de la dramática final.El 18 de diciembre quedará marcado para siempre en el corazón de todos los argentinos, y hoy, al celebrar el primer aniversario de ese hecho histórico, los principales protagonistas se unen para rememorar con orgullo y emoción ese capítulo inolvidable.