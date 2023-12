Martín Menem: el Gobierno busca que "la mayor parte del ajuste lo pague la política"

Martín Mernem en la Casa Rosada. /Foto: Pablo Aneli.

, una decisión que, dijo, incluye al Congreso de la Nación y estimó que "esta semana" podrían ingresar al Parlamento las leyes claves que necesita el Poder Ejecutivo., afirmó Menem en declaraciones a Radio Mitre.De todos modos, el presidente de la cámara baja aclaró: "No queremos afectar algunas cuestiones, la situación de todos los diputados no es la misma. Los gestos van a estar desde las cámaras y lo vamos a ir anunciando. La intención es poder bajar los gastos de la política lo más que podamos".Consultado sobre el paquete de leyes que el gobierno tiene previsto enviar al Congreso, Menem estimó que "van a entrar esta semana" y puso de relieve que "estamos esperando para definir el tema de las comisiones, las de gobernabilidad, como la de Asuntos Constitucionales, Legislación General, Presupuesto, que se van a armar para tratar temas que tengamos que llevar al recinto en extraordinarias y en marzo terminaremos de definir el resto de las comisiones"., aseveró.Respecto a la situación económica y el paquete de medidas deanunciadas el martes pasado por el ministro de Economía, Luis Caputo, Menem consideró que "va a ser complicado pero lo vamos a hacer bien", y confió en que esas iniciativas servirán "para sacar a Argentina de este pozo en el que ha caído hace mucho tiempo"."Tengo la convicción de que es el momento de tomar todo tipo de decisiones para salir de este desastre que necesitamos que se resuelvan pronto, para volver a ser un país normal", enfatizó Menem, al sostener que "se está destapando esta olla que dejó el gobierno de Unión por la Patria".Al respecto, juzgó que la actual situación es consecuencia deEn cuanto a su rol como presidente de la Cámara de Diputados, Menem afirmó que pondrá todos sus esfuerzos "para que las cosas estén bien" y, en ese sentido, apuntó que se buscará que el gasto que realiza la cámara sea "lo más eficiente posible porque hay que acompañar e ir en consonancia con el Poder Ejecutivo, en algunas medidas que apunten al recorte, siempre sin alterar los derechos de los trabajadores que trabajan".Sobre este punto, afirmó que la instrumentación de ese recorte deberá hacerse con "mucha cautela" porque "hay mucha gente muy capacitada pero detrás de la muy buena gente se esconden algunos intereses oscuros", por lo que aclaró que "no hay que meter a todos en la misma bolsa"."No se puede entrar a lo loco, hay que ser respetuoso de toda la gente. Vamos a ir acomodando el tema de los números para acompañar el gasto eficiente y acompañar la reducción del gasto, con cautela pero con la firme convicción que hay que hacerlo pero hacerlo bien", explicó Menem.En ese sentido,Asimismo, afirmó que la posibilidad de reducir la dieta de los legisladores "es un tema que está en estudio", ya que, reiteró, "la intención es poder bajar los gastos de la política lo más que podamos".Finalmente, recordó que él mismo fue quien organizó años atrás el encuentro entre el expresidente Carlos Menem y el actual mandatario Javier Milei, quien afirmó fue "una de las últimas personas que recibió (el fallecido expresidente) en buen estado de salud"."Intercambiaban anécdotas y él (por Carlos Menem) lo alentó y le dijo: "Tenés que meterte en política, tenés talento para ser presidente. Javier no tenía ni pensado meterse en política. Fue una de las personas que lo empujó a la arena política", evocó el titular de la Cámara baja.