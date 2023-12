A 10 años de la muerte de Nelly Omar, la gran cantora nacional

Foto: Paula Ribas.

Foto: Víctor Carreira.

Nilda Elvida Vattuone

"Estuve 17 años sin trabajar porque me metieron en una lista negra impuesta por la revolución fusiladora, por ser peronista de Perón y amiga de Evita, una mujer con gran personalidad que se fue demasiado pronto cuando tenía mucho por hacer" "Nelly" Omar

"Amar y callar" VER VIDEO

Según cuenta la leyenda, Manzi se inspiró en ella cuando compuso el clásico tango "Malena". Ambos estaban casados, y la cantante decidió poner fin a su amor en 1944. Homero murió de cáncer en 1951, cuando tenía 41 años

Este miércoles se cumplen 10 años de la muerte de, la "cantora nacional", figura fundamental del tango y la canción criolla, quien se convirtió en referente y fuente de inspiración para las nuevas generaciones de intérpretes del género.Desde su voz única y privilegiada, su fraseo firme y su fuerte personalidad, marcó un antes y después en la música popular argentina, y fue la última de la camada dorada de cantantes que integraron, y se destacó en versiones de composiciones como, entre muchas otras.La "cantora nacional", como le gustaba ser denominada, no es sólo un nombre medular de la música popular argentina sino queProtagonista indiscutida de la historia musical de la Argentina, Nelly Omar parece uno de esos personajes llamados a vivir para siempre la memoria de su pueblo.Nació el 10 de septiembre de 1911 como Nilda Elvira Vattuone en la localidad bonaerense de, pero inscripta y criada en, donde vivió hasta los 11 años, cuando falleció su padre y se trasladó a Buenos Aires con su madre y 10 hermanos.Voz protagónica y central del tango y la canción criolla,"Estuve 17 años sin trabajar porque me metieron en una lista negra impuesta por la revolución fusiladora, por ser peronista de Perón y amiga de Evita, una mujer con gran personalidad que se fue demasiado pronto cuando tenía mucho por hacer", recordó años atrás en un reportaje con Télam acerca de esa época., donde vestida de gaucha interpretaba, entre otras composiciones.en radio Splendid, pero se hizo profesional tiempo más tarde., que contaba con libretos del poeta, a quien la unió un apasionado romance.Según cuenta la leyenda, Manzi se inspiró en ella cuando compuso el clásico tango "Malena". Ambos estaban casados, y la cantante decidió poner fin a su amor en 1944. Homero murió de cáncer en 1951, cuando tenía 41 años., definición que alude al hecho de ser una artista que recorrió el tango pero que cultivó con el mismo interés la milonga, el vals y el repertorio criollo, gesto remite al camino transitado para cantores anteriores comoy, que en varias ocasiones, cuando visitaba la ciudad de Buenos Aires, fueron juntos al Hipódromo."Cuando en 1918 Gardel se apareció por el pueblo, junto a José Razzano, mi padre y otros vecinos se pusieron a vender entradas y organizaron la presentación del dúo. El teatro se llenó. Luego pasaron por mi casa. Con mis hermanos observábamos todo a través de una ventana. Mi padre, como buen italiano de entonces, no nos dejaba mezclarnos con los mayores. Me quedó grabada su imagen. Gardel gordo y peinado con raya al medio", le dijo la cantora al historiador Néstor Pinzón..de canciones como "Sur", "Amar y callar", "El adiós de Gabino Ezeiza", "Del tiempo de la morocha" y "Manoblanca", entre muchos otros registros.Pese a los problemas de salud aparejados a su edad y que la llevaron a padecer varias internaciones, la intérprete concretó en los años 2005, 2009 y 2011 (cuando celebró su centenario) inolvidables presentaciones en el estadio Luna Park.