Lousteau: "Hay un plan para salir de la emergencia pero no un plan de estabilización"

El verdadero problema de la Argentina "no es el déficit" sino que "se gasta mal", dice Lousteau. (Foto: Cris Sille)

El senador nacional y flamante presidente de la(UCR),, defendió este lunes la importancia del "buen funcionamiento" del Estado, consideró que el verdadero problema de la Argentina "no es el déficit" sino que "se gasta mal" y consideró que las medidas económicas anunciadas la semana pasada por el ministro de Economía,, integran "un plan para salir de la emergencia pero no un plan de estabilización".. El Estado está formado por un cúmulo de debates y de medidas. Los países que funcionan mejor que otros, sin importar si son comunistas, socialistas o ultraliberales en lo económico, es porque tienen un mejor Estado", sostuvo Lousteau en declaraciones formuladas este lunes a Radio Con Vos.En ese marco, entendió que "es imposible que un país funcione bien si su Estado funciona mal" y, por otro lado, planteó que "el déficit fiscal es el síntoma del problema" y no el problema en sí.argumentó Lousteau, quien evaluó que las medidas anunciadas la semana pasada por el ministro de Economía son "medidas de emergencia para lidiar con el déficit" pero "le faltan retazos importantes" para ser un plan de "estabilización"."Es un plan para salir de la emergencia de un país que no tiene crédito y no puede seguir emitiendo, pero le faltan retazos importantes para ser un plan de estabilización", consideró.En ese punto, afirmó que la manera en la que plantea ahoray sostuvo que, ahora, se genera "sobre una base de vulnerabilidad muy grande", con "una pérdida monumental del poder adquisitivo".